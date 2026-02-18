Fran Fuentes 18 FEB 2026 - 14:43h.

Se mantienen los contactos con su entorno, pero otros clubes preparan sus ofertas

El Barcelona renegocia con el Manchester United por Rashford pero Carrick quiere que vuelva

El FC Barcelona sigue con la firme intención de firmar a un central zurdo en el próximo mercado de fichajes. Opciones como la de Alessandro Bastoni, por quien Deco hizo un acercamiento hace un par de meses, se van alejando por su alto coste. En esas, si bien Gerard Martín se postulaba como posible venta importante para ese refuerzo, el zaguero ha decidido desoír todas las ofertas que lleguen y seguir en el equipo a toda costa. De este modo, y ante la ausencia de ingresos extraordinarios procedentes de ventas de futbolistas, cobra especial importancia la lista de agentes libres, donde aparece el nombre de Marcos Senesi, quien cumple contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y no va a renovar.

El interés del FC Barcelona en el central argentino, zurdo, de 28 años y 1.85 metros de altura no es nuevo. Jorge Picón, colaborador de ElDesmarket, avanzó su nombre como posible candidato al eje de la zaga hace unos meses. Junto al club barcelonista, el Atlético de Madrid también hizo un acercamiento, aunque todo apunta a que los tiros van por otro lado en el Riyadh Air Metropolitano. Sin embargo, las dificultades económicas que sigue atravesando el club hacen que otros nombres, como el de Bastoni o Nathan Aké, que también sonó en enero, resulten difíciles en este momento. Es ahí donde y cuando se reactiva la operación de Marcos Senesi.

Más clubes preparan ofertas a Marcos Senesi mientras el Barça mantiene el contacto

Y es que, según informa Matteo Moretto en La Pizarra de Quintana, el FC Barcelona sigue manteniendo el contacto con su entorno de cara a una posible incorporación. Sin embargo, hay muchos otros clubes interesados. Tanto es así que varios clubes de la Premier están preparando ofertas para intentar su incorporación, siendo el Tottenham el que más interés ha mostrado. Del mismo modo, otros grandes clubes en Europa también permanecen atentos. El Borussia Dortmund, por ejemplo, se mantiene al acecho, toda vez que Nico Schlotterbeck, salvo giro radical, no va a renovar y su futuro apunta al Real Madrid. Del mismo modo, en Italia le sigue muy de cerca la Juventus.

Sin embargo, según la citada información, existe un gran condicionante en el FC Barcelona para acometer esta incorporación cuanto antes. Y es que las elecciones a la presidencia del club finalizan el 15 de marzo. La llegada de un nuevo presidente pone en tela de juicio gran parte de la estructura establecida, incluso hasta en la dirección deportiva, donde Deco podría acabar saliendo si fuese elegido algún candidato que no fuera Joan Laporta. Por tanto, esta operación queda a expensas de lo que suceda en los comicios blaugranas el mes que viene.