Un All-Star de la NBA insulta al FC Barcelona con Luka Doncic de por medio: “¡Que le jodan al Barça!”

Redacción ElDesmarque 18 FEB 2026 - 13:41h.

Paskal Siakam y Nikola Jokic tuvieron una conversación en el All-Star sobre el Real Madrid y el FC Barcelona que terminó en insulto

La NBA está que arde gracias al All-Star Game del pasado domingo. Es un fin de semana donde no solo vemos competir en el partido de las estrellas a los mejores jugadores de cada Conferencia, sino que además aparecen curiosidades como la presentación de Wembanyama en dicho evento, o conversaciones curiosas dentro de los vestuarios que terminan en insultos.

Luka Doncic, Nikola Jokic y Pacal Siakam han sido los protagonistas de este último suceso. Mientras se vestían y se preparaban para salir a la cancha del Intuit Dome, Pascal y Jokic mantuvieron una corta pero intensa conversación sobre el FC Barcelona y el Real Madrid. Todo empezó porque el camerunés acudió al vestuario con una camiseta de Eto’o y el serbio decidió ponerle a prueba sobre su conocimiento futbolístico.

La conversación entre Jokic y Siakam y en la que se metió Luka Doncic

"¿Qué sabes de Samuel Eto'o?", le preguntó primero Jokic a un Siakam que rápidamente contestó: "Vamos, no me hagas esto. Es mi chico camerunés, somos del mismo país". El serbio creía que su compañero de All-Star tenía poca cultura futbolística y quiso presumir de la suya propia. "¿En qué equipo jugó su mejor nivel?", volvió a preguntar Nikola. “¿Dónde jugó a su mejor nivel? Probablemente en el Barcelona, pero que le jodan al Barcelona, soy aficionado del Real Madrid hermano", contestó Siakam muy seguro de sí mismo.

Justo después de esta breve pero interesante conversación donde ambas estrellas de la NBA se pusieron a prueba sobre sus conocimientos futbolísticos, apareció Luka Doncic. “¿Sabes por qué Luka está al tanto de todo?”, preguntó el serbio, haciendo referencia al amplio conocimiento del esloveno sobre los diferentes deportes. A lo que el mismo Jokic se auto respondió: “Porque le apuesta a todo”. Esta afirmación provocó una cara de incredulidad en el de Los Lakers, cerrando así una conversación de lo más curiosa con Eto’o, el Real Madrid y el FC Barcelona en medio del lío.