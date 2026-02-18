Deandre Ayton, compañero de Doncic en los Lakers, detenido por posesión de marihuana

Redacción ElDesmarque 18 FEB 2026 - 10:07h.

Deandre Ayton ha sido el último caso de marihuana en la NBA

Justo después del All-Star Game de la NBA, donde juegan los mejores jugadores de la Conferencia Este y de la Conferencia Oeste entre sí, ha salido a la luz una de las noticias más impactantes de la mejor liga de baloncesto del mundo. Deandre Ayton, pívot de Los Ángeles Lakers y compañero del exmadridista Luka Doncic, ha sido detenido en Bahamas, su país natal, por posesión de marihuana, según ha informado la ESPN.

Este suceso es bastante habitual entre los jugadores de la NBA, y ese fue el motivo real por el cual la organización estableció hace tiempo un nuevo ‘contrato colectivo de trabajo’ para no someterles a pruebas de detección de marihuana. Además, esta se ha eliminado de la lista de sustancias prohibidas. Sin embargo, la marihuana sigue siendo ilegal en las Bahamas, y ese ha sido el motivo real de la rápida detención del jugador de Los Lakers en el aeropuerto cuando regresaba a Estados Unidos.

Las palabras del abogado de Deandre Ayton

“Deandre Ayton ha sido detenido brevemente el martes mientras se encontraba en un aeropuerto de las Bahamas bajo sospecha de estar en posesión de una cantidad muy pequeña de marihuana”, recogió ESPN en declaraciones de Devard Francis, abogado del pívot bahameño. El jugador de los Lakers fue detenido en el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling de Nasáu. Francis afirmó que la marihuana estaba en el bolso de otra persona y que Ayton fue liberado rápidamente tras una breve investigación. "Los investigadores vieron que la pequeña cantidad de marihuana no estaba en el bolso de Deandre, pero aun así continuaron con sus investigaciones y fue liberado rápidamente", dijo Francis a Reuters en un comunicado.

El baloncestista de 27 años ya ha puesto rumbo a la ciudad angelina para volver a los entrenamientos con el equipo de Luka Doncic Y LeBron James, con el objetivo de terminar la temporada lo más alto posible en la clasificación en busca de una mejor posición para los playoffs de la NBA.