Nikola Topić, ovacionado en su debut en la NBA tras superar un cáncer testicular recientemente

Nikola Topić superó un cáncer que le detectaron el pasado mes de octubre

El deporte es mucho más que resultados y trofeos. En el partido de la NBA entre los Milwaukee Bucks y los Oklahoma City Thunder se vivió un momento de los que ponen la piel de gallina. Nikola Topić debutaba con los Oklahoma y no era un debut cualquiera. El jugador saltaba a la máxima competición del baloncesto tras superar un cáncer testicular que le fue diagnosticado en el mes de octubre del año pasado.

Tras someterse a una operación y quimioterapia, el joven serbio ha podido debutar y sus primeros momentos en la cancha no ha podido ser más emocionante. Todo el público le ovacionaba cuando tenía ese primer contacto con la pelota tras saber por las dificultades que había pasado y lo que acababa recientemente de superar. Todo el mundo se puso en pie cuando vio y escuchó por megafonía que disputaba sus primeros minutos. Él agradecía el gesto tocándose el corazón y levantando la mano.

Derrota en el debut de Nikola Topić

Los Oklahoma City Thunder no pudieron regalarle la victoria a Nikola Topić en su debut. Cayeron ante los Milwaukee Bucks por 93-110. Thunder (42-14) y Bucks (23-30) jugaron, respectivamente, sin Shai Gilgeous-Alexander ni Giannis Antetokounmpo; ambos serán baja por lesión también en el partido de las estrellas.

Con esas 14 derrotas, los Thunder igualaron las encajadas durante la temporada pasada, cuando cerraron campaña con un balance de 68-14. Ousmane Dieng fue el mejor de los Bucks esa noche en Oklahoma City con 19 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones, Bobby Portis firmó otro doble-doble con 15 puntos y 12 rebotes, mientras que AJ Green aportó 17 puntos. Milwaukee controló el partido prácticamente de inicio a fin, con un dominio incontestado a partir del segundo cuarto.

Para los Thunder, que también jugaron sin Jalen Williams, Isaiah Joe anotó 17 puntos, mientras que Chet Holmgren aportó 16 puntos y 13 rebotes.