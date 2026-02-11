¿Qué es el tanking en la NBA?

Redacción ElDesmarque 11 FEB 2026 - 12:36h.

El tanking se ha intensificado en la NBA tras los traspasos de las últimas semanas. Unos movimientos que han provocado que los equipos de ambas conferencias hayan cambiado prácticamente por completo. El tanking se intensifica cuando llega la última parte de la temporada y se manifiesta especialmente en aquellos equipos sin opciones de clasificarse ni siquiera para el play in. Pero, ¿qué es el tanking? Se trata de una fórmula, perfectamente legal aunque cuestionada deportivamente, en la que los equipos pierden partidos a propósito para obtener una mejor ronda del draft al año siguiente. Ivica Zubac -flamante nuevo fichaje de los Pacers- es solo el último ejemplo.

¿Qué significa tanking?

Cuanto más partidos pierda la franquicia, más abajo caerá en la clasificación y, por tanto, más posibilidades tendrá de obtener un mejor pick en el draft del próximo año. Hay varias fórmulas para tankear. Desde dar más minutos a los jugadores con menor talento del equipo a sentar en el banquillo a las estrellas de la franquicia. El entrenador de los Pacers ni si quiera convocó a Zubac la pasada madrugada con el objetivo de tener así pocas posibilidades de ganar el partido. Sí, aunque pueda parecer surrealista, es una fórmula muy utilizada por los equipos más modestos de la liga y que la NBA está empezando a perseguir cada vez más con el objetivo de que la competición no quede desvirtualizada.

Por qué ocurre el tanking en la NBA: el caso de Ivica Zubac

El draft de la NBA juega un papel fundamental en el tanking. Con la normativa actual, los equipos con peor récord tienen más probabilidades de recibir las primeras elecciones en la lotería del draft, lo que se traduce en más opciones de hacerse con los talentos emergentes del baloncesto estadounidense y también europeo. Evidentemente, tankear un partido es perfectamente legal, de lo contrario se trataría de un amaño. Eso sí, va en contra totalmente de los valores del deporte.