La NBA mete la pata e incluye a Catalunya como parte de Francia al hablar de Wembanyama

18 FEB 2026 - 12:15h.

La NBA cometió un grave error en la presentación de Wembanyama al incluir a Catalunya en Francia

El pasado fin de semana se celebró el All-Star Game entre los mejores jugadores de cada Conferencia de la NBA. El evento contó con la presencia de tres equipos diferentes. El primero de ellos fue el de las estrellas norteamericanas, que además ganaron el evento. Los segundos en salir fueron las leyendas de la mejor liga del mundo de baloncesto, también americanos todos, y donde estaban jugadores de la talla de Curry, LeBron James o Durant. Pero el lío llegó con la presentación del último equipo, el del ‘Resto del Mundo’, y uno de sus jugadores estrella, Victor Wembanyama.

El joven jugador francés, llegado a la NBA en el año 2023, es uno de los mejores en la competición. De hecho, fue él quien alzó el nivel del All-Star Game y provocó la mejoría de todos sus compañeros tanto en defensa como en ataque en los cuatro choques que se disputaron en la noche del domingo. Pero el lío no fue por ahí, sino en la forma que tuvo la NBA en presentarle ante el resto del mundo, mientras todos observábamos atentamente.

La imagen viral de la NBA en la presentación de Victor Wembanyama

La NBA tomó una de las mejores y más innovadoras ideas a la hora de presentar a los chicos del ‘Team World’. Ya que los once jugadores que formaban dicho equipo no pertenecían a Estados Unidos, se decidió mostrar en las pantallas del Intuit Dome, estadio de Los Ángeles Clippers, una imagen del país de cada jugador que iba siendo presentado. El problema llegó en el momento de Victor Wembanyama.

Aparentemente, y como se puede observar en la imagen, la NBA ha incluido a Catalunya como parte de Francia. Al parecer, estos han cogido una imagen de un mapa de la época del imperio carolingio, del año 1000. Tras lo ocurrido, innumerables usuarios a través de redes sociales han reaccionado con comentarios ofensivos hacia la liga de baloncesto y el país norteamericano.