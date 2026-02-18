El Barcelona renegocia con el Manchester United por Rashford pero Carrick quiere que vuelva

Fran Fuentes 18 FEB 2026 - 13:15h.

Las conversaciones entre los 'red devils' y el jugador son fluidas; están en ello

Giro radical en el futuro de Dusan Vlahovic y el Barcelona

El FC Barcelona está encantado con el rendimiento de Marcus Rashford. Tanto es así que el club tiene muy claro que va a intentar su continuidad, incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de una nueva cesión. Sin embargo, se ha encontrado con la dureza del Manchester United en las negociaciones y con un nuevo factor en la operación: Michael Carrick, técnico interino de los red devils cuya continuidad apunta a ir más allá del 30 de junio.

Y es que, según informa Matteo Moretto en La Pizarra de Quintana, el FC Barcelona está en conversaciones con el Manchester United para tratar de rebajar esa opción de compra de entre 30 y 35 millones de euros. Algo que, a priori, al club inglés no le parece bien, ya que, después de los números que está registrando, puede sacar mucho más dinero si decide venderlo a un club de la Premier League.

Sin embargo, según la citada información, Michael Carrick, actual entrenador del Manchester United cuyo rendimiento puede hacer sospechar que siga más allá del 30 de junio, le quiere. En este sentido, el técnico inglés habría pedido al club que, si existe alguna opción de que el delantero regrese y forme parte de la plantilla, le gustaría que se diera.

Marcus Rashford ya le ha dicho al United que quiere quedarse en el Barcelona

El jugador, por su parte, tiene su futuro más que claro. Y es que, como parte de las conversaciones fluidas que existen entre Rashford y el club inglés, este les habría dejado más que claro que su deseo es continuar en el FC Barcelona. Allí ha encontrado confianza, un lugar donde desarrollar su fútbol y, aunque no se trata de un titular indiscutible, está funcionando a las mil maravillas, habiendo logrado 10 goles y 13 asistencias en 34 partidos. El delantero se ha reencontrado con su mejor versión y no pretende dejar el tren escapar.

En este sentido, el FC Barcelona confía en que la presión que el jugador ejerza al club propietario de sus derechos, sobre todo si este declara que no quiere jugar en otro lugar que no sea en el Camp Nou, acabe por derribar la dura pared de piedra con la que se están chocando desde hace tiempo. Desde luego, la dirección deportiva está en ello, y las conversaciones son fluidas, aunque no avanzan demasiado por el momento. Eso sí, todavía queda mucho tiempo por delante y no hay excesiva prisa, especialmente teniendo en cuenta que, aunque Deco continúa con su trabajo, se avecinan elecciones en Can Barça.