Giro radical en el futuro de Dusan Vlahovic y el Barcelona

El ariete es el principal candidato para suplir a Robert Lewandowski; llegaría gratis

El FC Barcelona permanece atento a Dusan Vlahovic. Y es que el delantero de la Juventus se postula como una oportunidad de mercado para suplir a Robert Lewandowski, ya que finaliza su contrato con los bianconeri el próximo 30 de junio. Por tanto, se entiende que el serbio podría llegar al Camp Nou con la carta de libertad, aunque, eso sí, seguramente exigiendo un salario mayor y/o una prima de fichaje. Sea como fuere, a sus 26 años recién cumplidos está en una edad óptima para dar un paso adelante, y eso el cuadro transalpino, inmerso en una crisis deportiva importante que le mantiene alejado del Scudetto y quién sabe si quedando fuera de la próxima edición de la UEFA Champions League, no se lo puede dar.

Sobre su futuro se expresó Dusan Ilic, preparador físico de la selección de Serbia: "Yo creo que irá al Barcelona. Antes de la Juventus tuvo conversaciones con el Atlético de Madrid, pero eligió a los bianconeri. Era una oferta que no podía rechazar", afirmaba. Aunque, eso sí, siente que su camino en Italia ya no da más de sí: "Ahora le toca proseguir su carrera e intentar dar un paso adelante". Eso sí, posteriormente, matizó sus palabras: "Llevo tiempo sin hablar con él, y en materia de fichajes he expresado una opinión basada en una predicción por mis impresiones personales, no una información", afirmaba.

Del intercambio de Dusan Vlahovic por Oshimen a seguir en la Juventus

Y es que, a pesar de sus palabras, la situación del ariete juventino ha dado un vuelco por completo. Y es que, cuando las partes se veían ya separando sus caminos, se ha producido un acercamiento que puede cambiar las tornas. La información se ha dado en el seno de un debate sobre el posible intercambio que pudo darse el pasado verano entre Victor Oshimen y el propio delantero serbio. En ese contexto, el periodista especializado en calciomercato Gianluca Di Marzio soltó la bomba: "La operación no se dio porque Dusan Vlahovic no quería irse de la Juventus. Bueno, no quería y sigue sin querer irse. En los próximos días habrá una reunión con su agente, por lo que todavía existe la posibilidad de que el delantero y la Juventus sigan juntos", asegura.

Así las cosas, el delantero, quien se recupera de una lesión grave desde el pasado mes de noviembre, apunta a volver sobre mediados de marzo. El propio preparador de Serbia Dusan Ilic daba detalles de su recuperación: "No tardará en volver a ser el verdadero Vlahovic, ya lo veréis. Con los médicos y especialistas que tiene a disposición, lo veremos pronto de vuelta", asegura. Donde ahora parece más lejos que hace un mes que podamos verlo es en el FC Barcelona.