Lleva dos goles en un mes que valen seis puntos

Sadiq y Ramazani devuelven la sonrisa al Valencia CF: "Nuestra ciudad"

ValenciaLargie Ramazani celebra sus goles dando volteretas. Es feliz, siempre está sonriente y, cuando se junta con su amigo Sadiq pasan cosas. Y es que, en las últimas semanas, el extremo belga cedido por el Leeds, ha pasado de ser uno de los últimos jugadores en la rotación para Carlos Corberán en la primera vuelta a marcar dos goles en la segunda que valen puntos. El último, ante el Levante UD, desatascó un derbi que acabó con polémica.

Con su gol de penalti ante el Espanyol en Mestalla para remontar el partido en el minuto 94 (2-3) y su zurdazo de volea para marcar el primer tanto en el derbi valenciano ante el Levante en el Ciutat de València (0-2), Ramazani ha sido clave en dos de las tres victorias del Valencia en el último mes.

Un gol que es una obra de arte

Su gol ante el Levante fue una obra de arte coral. Carlos Corberán, buscó la reacción de su equipo y realizó tres cambios en una ventana reforzando el centro del campo y la delantera con la entrada de Javi Guerra, Guido Rodríguez y Umar Sadiq con más de media hora por delante. Entre Sadiq, el inseparable amigo y compañero de Largie, y Guerra tejieron la jugada que acabaría en el primer gol del Valencia.

Javi Guerra recuperó el balón en la frontal de su área y lanzó una contra para conectar con Sadiq. El delantero cedió de tacón a un Luis Rioja, que encontró a Ramazani y éste firmó una volea fortísima ante la que nada pudo hacer Ryan. Era el minuto 64 y el Valencia golpeaba en su primer disparo a puerta. Largie se ponía a dar volteretas y con él saltaba toda Valencia.

Su primera titularidad: al mejor once de la jornada

Ese gol sellaba una titularidad que valía oro. Y es que, el atacante de 24 años llegó este verano cedido por el Leeds inglés a la entidad valencianista y desde el principio de temporada ha jugado 278 minutos en trece partidos de Liga, aunque entre finales de octubre y noviembre estuvo fuera durante seis partidos por una lesión muscular.

De esos trece partidos, el ex del Manchester United tan solo partió como titular contra el Levante. Ante la baja de Diego López, el belga entró en el once inicial para convertirse en el protagonista inesperado del derbi valenciano tras una primera parte para olvidar de los valencianistas. En su primera titularidad ha logrado además haber sido elegido como uno de los mejores de la jornada

Y mejor gol

Además, para que nada falte, el atacante del Valencia CF, Largie Ramazani, está entre los nominados del mes de febrero por su gran gol que inició la victoria ante el Levante UD en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS 25-26. En la votación por el ‘Mejor Gol del mes de febrero’ compite junto a Elgezabal (Levante UD) y Maupay (Sevilla FC). El período de votación concluye el próximo domingo, 22 de febrero, a las 23:59 horas.

Así está su futuro

Ante su poca participación, incluso en el mercado de invierno se habló de una posible salida que finalmente no se dio y ahora, con sus dos goles, es el tercer máximo goleador del equipo empatado con Pepelu y Luis Rioja.

A Ramazani, que ya sabe bien lo que es jugar en LaLiga con más de cien partidos con el Almería, parece no afectarle la presión. Primero, tomando la responsabilidad de chutar un penalti en el tiempo añadido, y, después, con una definición exquisita con el equipo recién caído a los puestos de descenso tras la victoria del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid en Butarque.

El belga, entre volteretas y sonrisas, se divierte en el Valencia y, pese a su mejoría, parece complicado que se alargue su cesión.

Para que eso suceda, el Leeds debería cambiar su planteamiento inicial. Y es que, en verano cuando lo cedió no quiso ponerle una opción de compra e incluyó cláusulas de penalización para "repatriarlo" si no tenía continuidad.