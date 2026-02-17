Qué cinco jugadores valencianistas salen reforzados del derbi y por qué

La pegada del Valencia CF desequilibra el derbi y hunde al Levante

Javi Guerra, Ramazani, Sadiq, Guido y Unai Núñez

El derbi de este domingo pasará a la historia no sólo por la polémica del final con Cömert, sino porque el Valencia, tras su victoria de este domingo en el Ciutat de València por 0-2, se ha convertido en el primer equipo de la València que gana las dos ediciones del derbi con el Levante en Primera División. Detalle histórico para la estadística, lo cierto es que, trasladando el dato al día a día, cinco jugadores del Valencia CF salieron reforzados tras una cita a la que llegaban cuestionados, condenados al ostracismo o con necesidad de demostrar. En ElDesmarque analizamos quiénes son y por qué.

Javi Guerra

Es, sin duda, quién más ha cambiado su situación. Tras quedarse fuera del último once titular, fue suplente en el derbi pero su salida al campo fue trascendental. El canterano con sus condiciones innatas volvió a ser decisivo. Condujo el balón de forma excelsa en el 0-1 y suyo fue el despeje que propició el 0-2.

A diferencia de otros partidos, estuvo intenso, implicado y vertical y decisivo. "Los jugadores hay veces que tienen un protagonismo de una manera o de otra. Javi Guerra es un jugador importante para el Club. Lo veo trabajar con una madurez que me está gustando mucho. Los jugadores a veces afrontan situaciones de dificultad y eso te hace madurar y aumentar su rendimiento. Para mí Javi está en esa línea", dijo Corberán antes del partido. Fue premonitorio

Largie Ramazani

El extremo belga Largie Ramazani fue otro de los que más ha crecido en los últimos tiempos. Titular por Diego López, ha pasado de ser uno de los últimos jugadores en la rotación para Carlos Corberán en la primera vuelta a marcar dos goles en la segunda que valen puntos. Con su gol de penalti ante el Espanyol en Mestalla para remontar el partido en el minuto 94 (2-3) y su zurdazo de volea para marcar el primer tanto en el derbi valenciano ante el Levante en el Ciutat de València (0-2), Ramazani ha sido clave en dos de las tres victorias del Valencia en el último mes. Su titularidad en el derbi fue clave.

Guido Rodríguez

El argentino salió tras una primera hora en la que Pepelu se vio superado y un puntos sobrepasado por la presión terrible presión ambienta. Está todavía al 60% de su calidad pero aporta jeraquía al centro del campo y, además, le da libertad a futbolistas para que se suelten en ataque: Javi Guerra es el ejemplo.

El argentino ocupa espacio, pide el balón y siempre se ofrece y muestra en cada acción su experiencia. El caso es que Guido ha llegado para quedarse y el Valencia CF ya estudia cómo ampliarle su contrato.

Sadiq Umar: dos toques, dos goles

El conjunto dirigido por Carlos Corberán se impuso con los tantos de Largie Ramazani, minuto 64, y Umar Sadiq, que sentenció el choque en el tramo final. El delantero de Kaduna ha demostrado que fuera de casa saca petróleo en cuanto Corberán le da oportunidades. Sadiq se aprovechó del trabajo de desgaste de Hugo Duro y Lucas Beltrán para, con la zaga cansada, percutirles sin piedad. En el primer gol dio un taconazo vital para que Rioja habilitara a su amigo Ramazani.

El segundo ya fue cosa suya. Un balón largo, un despeje de Guerra, lo atacó Sadiq ante el central del Levante Matías Moreno, que no estuvo contundente en el cuerpo a cuerpo y el ariete nigeriano le arrebató la pelota para plantarse ante Ryan y definir a la perfección con solo seis minutos por jugar. Fue la sentencia

Y Unai Núñez

A Unai Núñez le ha costado debutar con Carlos Corberán, pero cuando ha llegado, lo ha hecho para quedarse. Con tres centrales cumplió y este domingo, jugando como lateral derecho, demostró para qué se le ha fichado: rendimiento inmediato. Llega cedido por la lesión de Diakhaby, pero buenas actuaciones como la que protagonizó ante el derbi, pueden abrirle la puerta a la continuidad.

Casualidad o no, el Valencia, que se impuso este domingo al Levante por 0-2 en el derbi de la ciudad, sumó su tercera salida de la temporada sin recibir un gol, lo que supone el mejor registro del club de las últimas cuatro campañas, cuando todavía le restan siete compromisos de visitante por jugar.

Unai, como Ramazani, además han sido seleccionados en el mejor once de la jornada