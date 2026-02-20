Alberto Cercós García 20 FEB 2026 - 15:21h.

El presentador de ElDesmarque Mediodía carga durante contra Honda y la situación del AMR26

Ferrari deja a todos con la boca abierta al mostrar un alerón trasero reversible

Compartir







Ver cómo termina la pretemporada de Aston Martin es realmente duro. Más allá de los problemas que hay en el AMR26 y en el motor Honda, la desesperación que vive el equipo británico es mayúscula. Y es que durante estas últimas semanas se ha podido corroborar el claro retraso que existe en el proyecto. Desde llegar tarde al 'shakedown' de Barcelona a unos primeros test que encendieron todas las alarmas posibles. Sin ser capaces de hacer tandas largas, muy lejos de los mejores tiempos y con un tiempo muy limitado por delante. Dicen que en Japón ya están trabajando, que tienen identificados los problemas. Pero como dice Mati Prats en ElDesmarque Mediodía... el tiempo se termina.

Fernando Alonso tenía ante sí una oportunidad única de volver a lo más alto. La afición española lo sabía; los 'alonsistas' estaban convencidos. Tal vez uno no esperaba un dominio apoteósico desde ya, pero sí mejores sensaciones. Adrian Newey, Lawrence Stroll, el propio Alonso. La estructura es envidiable, pero Honda está fallando tal y como lo hizo hace una década. A pocos días de que se apague el semáforo en el Gran Premio de Australia, la crisis es enorme. Incluso este viernes, último día de test, Lance Stroll solo ha podido dar seis vueltas "por falta de piezas".

PUEDE INTERESARTE Hay plan para Fernando Alonso: Adrian Newey prevé un cambio radical del AMR26 para Australia

Mati Prats carga contra Honda

Con todo ese contexto, Mati Prats ha cargado de manera contundente contra Honda y una pretemporada de Aston Martin muy alejada de las expectativas. "Fernando Alonso vuelve a empezar un Mundial de Fórmula 1 sabiendo que no lo va a ganar. Otra vez Honda le ha vuelto a hacer el lío, como sucedió hace 10 años. Ahora resulta que el motor no va y que hay escasez de piezas, como si eso fuera el taller de mi barrio", dice el presentador de ElDesmarque Mediodía.

"Es una faena, porque era ahora o nunca. El mejor ingeniero de todos los tiempos, nueva reglamentación, el mejor piloto de la historia... Honda ha fallado a Fernando y también nos ha fallado a todos, a la afición española. Por favor, que le den de una vez por todas un buen coche a Fernando. Se nos está agotando el tiempo", clama Prats.