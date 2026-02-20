La F1 no descarta intervenir sobre la nueva reglamentación tras el GP de Australia: "Deberemos reaccionar"

Alberto Cercós García 20 FEB 2026 - 10:53h.

Stefano Domenicali no cierra la puerta a que, tras Australia, haya cambios en la nueva reglamentación

La Fórmula 1 vive en este 2026 uno de los cambios más bestias. Con una nueva reglamentación, los equipos del 'paddock' intentan dar con la tecla antes de que la temporada empiece en Australia. Hasta la fecha, más allá de los problemas de Aston Martin o las innovaciones de Ferrari, la 'guerra abierta' entre las escuderías ha sido uno de los puntos a destacar. Desde antes que empezase la pretemporada, el desarrollo de Mercedes ya llamaba mucho la atención. Todo el mundo sabía que habían dado un paso adelante con la relación de compresión y que tenían un extra a favor. Eso lo aplaudían en McLaren o Williams, por ejemplo; pero Ferrari o Red Bull alzaron la voz. Que la nueva reglamentación fuese justa y que diese espectáculo, eso es lo que aspira ser la F1 actualmente. Y por ello, pese a que la FIA parece decidida a no tocar nada por ahora, Stefano Domenicali sí que tiene la mente abierta por si acaso.

Son varios los pilotos que ya han mostrado su descontento con la nueva regulación. Max Verstappen es de los más críticos. El neerlandés ha llegado a llamar a la F1 como "una Fórmula E con esteroides". Ahora los monoplazas de F1 tienen mucho más en cuenta toda la energía y su gestión durante la vuelta, algo que a Verstappen concretamente no le convence en absoluto. "Mucho de lo que haces como piloto en términos de aportaciones tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Y para mí, eso no es Fórmula 1. En cuanto a la conducción, no es tan divertido", analizaba desde Baréin el piloto de Red Bull. Pero no solo él. Fernando Alonso también ha sido crítico al respecto. Y es que, para el español, el piloto está perdiendo protagonismo al volante. "La función principal del piloto, que es ir al límite en cada curva, se está muriendo", decía. Estas declaraciones tan duras no han pasado desapercibidas para Domenicali, que vivirá el primer Gran Premio de la temporada en tensión.

Stefano Domenicali pide paciencia y comprensión

"No entiendo por qué hay tanto pánico. Habrá carreras increíbles, habrá mucha acción y eso es lo más importante. Y, en cualquier caso, si algo no sale como queremos, creo que la credibilidad del deporte reside en que podemos reunirnos con los responsables, es decir, los técnicos y la FIA, para encontrar soluciones. Así que no me preocupa en absoluto", cuenta el director ejecutivo de la F1 en 'The Race'.

Son varios los equipos y pilotos que piensan que esta nueva regulación en la F1 no será del todo eficiente, por lo que ya han alzado la voz para que haya algún tipo de ajuste. Domenicali, por su parte, pide algo de paciencia y deja claro que si de verdad las primeras carreras son complicadas, se valorarán cambios. "Para mí lo que hay que proteger, y si no es así hay que intervenir, es tener grandes carreras, grandes oportunidades de adelantamiento y un gran desafío que se les pueda dar a los pilotos para que demuestren si son los mejores. Por lo tanto, si estos puntos no se abordan de la manera correcta, por supuesto que debemos, de alguna manera, intervenir y reaccionar inmediatamente", explica el italiano.