Aston Martin cierra la peor pretemporada posible, con problemas en Honda y con Fernando Alonso desesperado

Termina la pretemporada de la Fórmula 1 con Aston Martin y Fernando Alonso siendo muy perjudicados por Honda

Mati Prats, muy crítico con el motor Honda de Fernando Alonso: "¿Escasez de piezas? Como si eso fuera el taller de mi barrio"

De mal en peor. La pretemporada de Aston Martin y Fernando Alonso es muy difícil de valorar o resumir. Nada ha salido como estaba previsto, las sensaciones son las peores de cualquier otro equipo y el AMR26 llegará al Gran Premio de Australia siendo una incertidumbre total. Las dos semanas de test en Baréin quedarán siempre en la memoria de cualquier 'alonsista' por ser el golpe más duro jamás visto. Y es que nadie se esperaba algo así. La cruda realidad es que Aston Martin tiene uno de los peores monoplazas de la parrilla actual, que incluso Audi y Cadillac han rodado más durante estos últimos días. Problemas y problemas, de un lado y de otro; de Honda, del motor, de la caja de cambios, de la unidad de potencia. "¿Lo mejor? La decoración". Al final, Lance Stroll tenía razón.

Seguramente Fernando Alonso nunca ha tenido una pretemporada tan negativa. Y justo le ha tocado en el momento más importante. Con la nueva reglamentación, dar vueltas y probar cosas era de vital importancia. Pero el AMR26 ha decidido hacer todo lo contrario. Para crear más incertidumbre si cabe. El monoplaza de Alonso deja mucho que desear pese a que la aerodinámica diseñada por Adrian Newey siga impresionando, pero eso no basta. Lo importante que era el motor y lo mal que ha salido la jugada con Honda. Los japoneses ya han detectado cada uno de los problemas. Tarde y mal. Sin rodaje ni ningún tipo de simulación más allá de haber dado 20 vueltas seguidas. Un despropósito que costará caro.

¿Hay esperanza?

Sobre el papel todo el mundo dice que sí. Lo dice Pedro de la Rosa, lo dice el propio Fernando Alonso: la segunda mitad del Mundial es la clave. Pero la clave, ¿para qué? Para ganar hace falta mucho trabajo y si en estos últimos meses la inoperancia de Aston Martin y Honda ha sido esta... ¿qué cambiará en el futuro a corto plazo?

El AMR26 que se verá en el Gran Premio de Australia será radicalmente diferente. Al menos, eso dicen. De poco servirá eso si el motor y la unidad de potencia de Honda sigue siendo deficiente. Más allá de estar a cuatro segundos de la cabeza o de los mejores tiempos, la prioridad principal ahora es la fiabilidad. Terminar la carrera en Melbourne parece una utopía. Honda ha roto millones de sueños. Se termina la pretemporada más dura de los últimos años para Fernando Alonso. Empieza el juego.