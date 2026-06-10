Gonzalo Miró y la oferta del Madrid por Julián Álvarez: “El precio tiene que ser el doble que al resto”

Fran Duarte Madrid, 10 JUN 2026 - 13:12h.

El tertuliano ha reconocido que sería un error vender a su estrella al eterno rival, pero si se hace realidad su fichaje debería salir por el doble de dinero

El Real Madrid anuncia una oferta de 150 millones por Julián Álvarez: comunicado oficial

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Cuando Florentino Pérez anunció en el programa ‘Horizonte’ con Iker Jiménez que iba a hacer una oferta de 150 millones de euros por un jugador, pocos previeron que ese galáctico iba a ser Julián Álvarez. La oferta la envió el Madrid e instantáneamente fue rechazada por el Atlético. Pero ya hay mucha gente preguntándose si ha hecho bien en rechazar esa cantidad de dinero por un jugador o si el Real Madrid realmente quiere a Julián y no es una oferta para encarecer su fichaje por el FC Barcelona. Sobre todo esto se ha pronunciado Gonzalo Miró, dejando clara su postura sobre esa posible venta de Julián Álvarez al eterno rival de los colchoneros.

Gonzalo Miró y la posibilidad de vender a Julián Álvarez al Real Madrid

Si ya miraba con escepticismo los rumores antes de que la oferta fuera oficial, Gonzalo Miró ahora está totalmente convencido de lo que debería hacer el equipo rojiblanco con esa oferta de sus vecinos. "No hay que confundir los deseos con la realidad", ha comentado el tertuliano en ‘El Partidazo de COPE’. "Nosotros, lo que hacemos es analizar la realidad, analizar las situaciones, no nos dejamos llevar por las filias y las fobias", asegura sobre los sentimientos que ha levantado esta noticia en el sentir de la afición colchonera.

"No me creo que la primera decisión de Apollo sea vender a Julián Álvarez al Real Madrid", continúa argumentando Miró y cree que se trata de una operación que no se concretará por razones estratégicas y económicas con la llegada de los nuevos propietarios del club. Y es que el Real Madrid no es otro equipo más al que vender a un jugador. La rivalidad y, sobre todo, que compiten por lo mismo, hace prever la inviabilidad de esta operación. Pero si hubiese la más mínima posibilidad de efectuar este fichaje, “el precio tenía que ser el doble del que se le puede pedir al resto de equipos”, sentencia con seriedad.