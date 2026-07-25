Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 21:13h.

El Arsenal puja para llevarse a Vinicius antes de que renueve

El tratamiento estético de Vinícius Júnior, una gestión secreta para realzar sus rasgos

Compartir







El Real Madrid ha sido noticia en las últimas horas al lanzarse a por el fichaje de Yan Diomande, por el que podría pagar más de 100 millones de euros al RB Leipzig. Una circunstancia que ha aprovechado el Arsenal para meterse en medio de las negociaciones del club blanco con Vinicius para la renovación del brasileño presionando para hacerse con el atacante.

Tal y como ha informado The Athletic, el conjunto gunner estaría dispuesto a realizar un desembolso importante para llevarse al 7 madridista. Su contrato con el club de Concha Espina finaliza el próximo 30 de junio de 2027 y esperan que, si las negociaciones para ampliarlo no llegan a buen puerto, puedan hacerse con Vini.

PUEDE INTERESARTE Rodri le da el sí al Real Madrid y ahora solo falta 'convencer' al Manchester City

El Arsenal sigue empeñado en mejorar su plantilla después de una temporada en la que han vuelto a ganar la Premier League 22 años después y han sido subcampeones de la Champions League. Para ello, los londinenses se han fijado en jugadores de la talla de Julián Álvarez o de Vinicius, sabiendo en ambos casos que deberían llegar con una oferta de más de 100 millones de euros.

Vinicius, mientras, sigue de vacaciones después de su participación en el Mundial con Brasil, donde la Canarinha cayó en octavos de final ante Noruega. Una de las grandes sorpresas del torneo que evidencia el mal momento del pentacampeón del mundo a pesar de la llegada de Carlo Ancelotti, aunque el madridista se ha salvado de las críticas al haber sido el jugador brasileño más destacado en el torneo con cuatro goles.

PUEDE INTERESARTE Bellingham, Mbappé y Vinicius le dan al Real Madrid un récord de goles histórico en los Mundiales

La reunión pendiente de Vinicius con el Real Madrid

La próxima semana, Vini tiene una reunión pendiente con el Real Madrid para abordar de forma definitiva su renovación a menos de un año de que termine su contrato. Entre las exigencias del jugador está el percibir un sueldo similar al de Kylian Mbappé, dada su importancia en la plantilla en una temporada en la que seguirá escalando dentro del grupo de capitanes.

Este interés del Arsenal llega también justo después de conocerse la oferta del Real Madrid al RB Leipzig por el fichaje de Yan Diomande cuando el futbolista costamarfileño parecía cerca del PSG. Mientras los focos apuntaban a Michael Olise, el club merengue ha acelerado por el jugador africano, que puede jugar tanto por la banda derecha como por la izquierda, un espacio donde Vini y Mbappé ya han chocado en más de una ocasión dentro del campo.