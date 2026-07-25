Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 09:12h.

Yan Diomande, el último objetivo del Real Madrid

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El Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes tras las cuatro incorporaciones anunciadas hasta la fecha a la espera de un desembolso importante con Michael Olise entre los rumores... hasta la aparición de Yan Diomande. El club blanco se ha sumado a la puja por el atacante marfileño siguiendo la petición de José Mourinho y ha arrancado las conversaciones para una incorporación que saldría por más de 100 millones de euros.

Tal y como informa The Athletic, la entidad merengue habría iniciado los contactos con el RB Leipzig con el ex del Leganés dentro de la importante competencia que tiene con los grandes clubes europeos. El PSG parecía el favorito para llevárselo hasta que los madridistas se han metido por medio después de que, tal y como informaba Bild, los germanos ya rechazasen una oferta de 116 millones de euros del Liverpool por su traspaso.

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José Mourinho habría pedido el fichaje de Yan Diomande

Según amplía COPE, el artífice de esta operación sería José Mourinho, que habría pedido el fichaje de Yan Diomande después de un año en el que el africano ha confirmado en el RB Leipzig lo que ya prometía en el Leganés. En enero de 2025, el jugador llegó a Butarque para arrancar en la cantera procedente del fútbol base de Estados Unidos y, en apenas unas semanas, ya convenció a Borja Jiménez para ser parte del primer equipo.

Tras no poder impedir el descenso pepinero, arrancó una subasta por el jugador en la que salió victorioso el Leipzig tras abonar 20 millones de euros. Una cantidad que podría multiplicarse hasta por más de cinco este verano por un jugador que, a sus 19 años, ha finalizado esta campaña con 13 goles y 10 asistencias en 36 choques sumando Bundesliga y la DFB Pokal.

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En el Mundial, Yan Diomande arrancó a un gran nivel con Costa de Marfil pero fue apagándose hasta la eliminación en dieciseisavos de final ante la Noruega de Erling Haaland. Su participación apenas ha influido en la idea de los grandes clubes de Europa, entre los que se encuentra ahora el Real Madrid, para lanzarse a por un futbolista que apunta a protagonizar uno de los grandes traspasos del verano.