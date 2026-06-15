Las dos estrellas emergentes del Mundial que el Real Madrid persigue en el mercado

Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 23:14h.

El club blanco está protagonizando un verano muy movido

Marc Cucurella da la razón al Real Madrid con España

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El Real Madrid vuelve a los orígenes y está acudiendo con fuerza al mercado de fichajes de verano. Motivado por las recientes elecciones y con el objetivo de dejar atrás las temporadas con cero títulos en el casillero, Florentino Pérez acude rapidez y dinero para brindar a José Mourinho los fichajes que desea. Hasta la fecha, la apuesta del nuevo técnico blanco se asocia a un perfil de futbolista experimentado, pero también persigue a dos talentos emergentes en este Mundial 2026.

Es un tipo de mercado al que ya ha acudido el conjunto madridista en anteriores ocasiones. La más recordada probablemente la encarnó James Rodríguez gracias a una actuación estelar en Brasil 2014. Ahora, el Real Madrid sigue a dos perfiles interesantes de futuro que ya dan que hablar en la cita mundialista.

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Las dos estrellas emergentes que persigue el Real Madrid

El periodista Ramón Álvarez de Mon, experto en noticias que rodean a la actualidad merengue, desvela el movimiento que el Real Madrid viene realizando en los últimos meses. La entidad blanca tiene en su agenda "desde hace tiempo" a dos talentos de Marruecos y Costa de Marfil que supondrían una importante inversión económica.

Los futbolistas en cuestión son Yan Diomande y Ayyoub Bouaddi. De 19 y 18 años respectivamente, atacante y centrocampista están en la agenda de fichajes del Madrid. El primero de ellos encarna un caso increíble, pues de descender a LALIGA Hypermotion con el CD Leganés, el precio del extremo izquierdo se ha disparado en el Leipzig y está tasado en 90 millones de euros.

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En cuanto al mediocentro marroquí, su gran encuentro ante Brasil en el Mundial 2026 le puso en el radar para muchos aficionados, aunque la realidad es que el club madrileño sigue de cerca su evolución en el Lille francés. Su valor de mercado se fija en cincuenta millones de euros.