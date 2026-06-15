Cucurella pasa del ruido pero España deja varios suspensos, las notas del debut ante Cabo Verde

Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 19:57h.

Se echaron en falta a los extremos desde el inicio

Alineaciones confirmadas de España y Cabo Verde hoy en el Mundial 2026 con sorpresa en ataque

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La Selección Española arranca con dudas su aventura en el Mundial 2026. El imponente Mercedes Benz Stadium fue testigo del empate a cero ante Cabo Verde en el debut de los nuestros. Con unos cambios tardíos, Luis de la Fuente trató de corregir el ritmo de España con balón, pero el combinado caboverdiano resistió. Marc Cucurella fue una excepción, el talento de Pedri estuvo condicionado a su posición y varios suspendieron.

Las primeras sensaciones de España en la cita mundialista generaron cierta intranquilidad. El balón era de los de Luis de la Fuente, pero la circulación era lenta y difícilmente sorprendían a Cabo Verde. Ahí aparecieron las dos excepciones nacionales en la primera mitad. Pedri a través del pase y Marc Cucurella atacando la espalda de los defensores rivales generaron lo más peligroso de los nuestros. Al descanso, Aymeric Laporte, Mikel Oyarzabal y sobre todo Ferran Torres pudieron inaugurar el luminoso, pero faltaba acierto.

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Tras la reanudación, los problemas con balón continuaron y Luis de la Fuente tardó en alterar su plan inicial. No fue hasta el minuto 70 cuando se produjeron los cambios con Lamine Yamal como gran esperanza. La estrella española demostró desde el inicio que era el hombre que podía cambiar el guion desde el desborde, pero también que necesita rodaje tras tanto tiempo inactivo. España se volcó y rozó el gol en varias ocasiones claras, pero la pelota no quiso entrar y solo pudo sumar un punto en el debut.

Las notas de España: varios señalados en el debut

Unai Simón (6,5) : Fue un espectador hasta el minuto 90. Detuvo el único remate a puerta de Cabo Verde.

: Fue un espectador hasta el minuto 90. Detuvo el único remate a puerta de Cabo Verde. Marcos Llorente (6) : Mucho menos ofensivo que Cucurella en la primera mitad. Atento en defensa ante los rápidos atacantes caboverdianos.

: Mucho menos ofensivo que Cucurella en la primera mitad. Atento en defensa ante los rápidos atacantes caboverdianos. Pau Cubarsí (5,5) : Poco exigido, pero estuvo muy rápido ante las escasas salidas de Cabo Verde.

: Poco exigido, pero estuvo muy rápido ante las escasas salidas de Cabo Verde. Aymeric Laporte (6) : Una gran mano de Vózinha le impidió abrir la lata a la salida de un córner.

: Una gran mano de Vózinha le impidió abrir la lata a la salida de un córner. Marc Cucurella (7,5) : Sus apariciones en ataque sorprendieron constantemente a una férrea Cabo Verde. Constantemente amenazando por el sector izquierdo, de sus botas nació lo mejor de España en el debut.

: Sus apariciones en ataque sorprendieron constantemente a una férrea Cabo Verde. Constantemente amenazando por el sector izquierdo, de sus botas nació lo mejor de España en el debut. Rodri Hernández (6) : Ante los problemas de España en ataque, abandonó por momentos su rol posicional y abrió algún que otro hueco.

: Ante los problemas de España en ataque, abandonó por momentos su rol posicional y abrió algún que otro hueco. Pedri (6,5) : En un inicio muy cerrado de partido, y con una circulación de balón previsible por momentos, ofreció algo distinto con balón. Fue el mejor de los nuestros pese a actuar por una zona que no potencia sus virtudes. También tuvo que correr muchos metros de más.

: En un inicio muy cerrado de partido, y con una circulación de balón previsible por momentos, ofreció algo distinto con balón. Fue el mejor de los nuestros pese a actuar por una zona que no potencia sus virtudes. También tuvo que correr muchos metros de más. Fabián Ruíz (4) : Varios errores impropios de su nivel. No comenzó con buen pie el encuentro. Con el golpeo, otro de sus fuertes, tampoco estuvo nada fino.

: Varios errores impropios de su nivel. No comenzó con buen pie el encuentro. Con el golpeo, otro de sus fuertes, tampoco estuvo nada fino. Ferran Torres (4,5) : Estuvo activo, aunque le faltó mucho acierto en el último toque e incluso una pizca de suerte, palpable en su remate al larguero con todo a placer. Al borde del descanso gozó de la más clara, pero su disparo raso no puso en apuros al meta caboverdiano.

: Estuvo activo, aunque le faltó mucho acierto en el último toque e incluso una pizca de suerte, palpable en su remate al larguero con todo a placer. Al borde del descanso gozó de la más clara, pero su disparo raso no puso en apuros al meta caboverdiano. Gavi (3) : Anclado en el costado izquierdo no aportó nada en ataque. Desaparecido. Eso sí, su posición al menos permitió ver una versión muy ofensiva de 'Cucu'.

: Anclado en el costado izquierdo no aportó nada en ataque. Desaparecido. Eso sí, su posición al menos permitió ver una versión muy ofensiva de 'Cucu'. Mikel Oyarzabal (4,5): Encontró remates en la primera parte, pero muy forzados en su mayoría. Le faltó fortuna en su último remate que bien pudo estrenar el marcador.

Los cambios de Luis de la Fuente en el España - Cabo Verde

Lamine Yamal (5,5) : El comenzó a abrirse con su entrada al gol. Irrumpió con varias acciones de desborde, pero necesita rodaje tras tanta inactividad.

: El comenzó a abrirse con su entrada al gol. Irrumpió con varias acciones de desborde, pero necesita rodaje tras tanta inactividad. Mikel Merino (5) : Nada más salir gozó de una buena ocasión de gol.

: Nada más salir gozó de una buena ocasión de gol. Dani Olmo (5) : Aceleró la circulación de balón. Encontró a Oyarzabal en el área en lo que pudo haber sido el 1-0.

: Aceleró la circulación de balón. Encontró a Oyarzabal en el área en lo que pudo haber sido el 1-0. Nico Williams (Sin calificar): Escasos minutos sobre el campo.

Las notas de Cabo Verde: un héroe bajo palos

Vózinha (9)

S. Moreira (6,5)

R. Lopes (7)

Diney Borges (7,5)

Sidny (6,5)

Kevin Lenini (6,5)

Laros Duarte (6)

Jamiro Monteiro (7)

R. Mendes (6)

Jovane Cabral (6,5)

Dailon Livramento (6)

Los cambios de Bubista, seleccionador de Cabo Verde: Nuno Da Costa (6), Willy Semedo (7), Deroy Duarte (6), Joao Paulo (6,5) y Telmo Arcanjo (6).