Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 23:04h.

Múltiples errores sudafricanos; partido cómodo para México

La predicción completa del Big Data del Mundial 2026: favoritos, probabilidades y posibles cruces hasta la final

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En un Estadio Azteca hasta la bandera y como ya ocurriera hace 16 años, el Mundial 2026 arrancó con México y Sudáfrica batallando en el terreno de juego. El partido inaugural comenzó a calentarse desde muy pronto con un espectáculo previo a la altura de la gran cita. A renglón seguido, el balón comenzó a rodar y ahí se impuso 'La Tri' para llevarse el primer duelo mundialista (2-0).

Impulsados por el graderío azteca, los pupilos de Javier Aguirre impusieron su fútbol desde el inicio. El guardameta de los 'Bafana Bafana' consiguió posponer el primer tanto del Mundial con una gran mano abajo ante Raúl Jiménez, pero nada pudo hacer ante el error clamoroso de su compañero Yaya Sithole.

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El pivote sudafricano cometió un error grosero en salida forzado por la presión del mexicano Erik Lira y Joaquín Quiñones escribió su nombre en la página de las citas mundialistas. Nueve minutos y ya teníamos el primer gol del torneo. El peso de la primera parte, a excepción de una tímida reacción sudafricana, lo llevó México. La puntería evitó un resultado más amplio.

La comodidad mexicana fue a más tras la reanudación gracias a un nuevo error de Yaya Sithole que le acabó costando la tarjeta roja. Sudáfrica trató de protegerse y no encajar más goles pensando en su futuro en el torneo y México destrozó el plan visitante con un cabezazo de Raúl Jiménez que sentenciaba el choque. Themba Zwane, que salió desde el banquillo, aumentó los problemas de Sudáfrica con otra roja directa tras la primera intervención VAR del Mundial. El festival de expulsiones lo redondeó César Montes en el tiempo añadido. El partido inaugural todo absolutamente de todo.

Las notas de México: el Azteca se rindió a su nueva estrella

Raúl Rangel (6): Un espectador más en el Estadio Azteca. Pese al escaso trabajo dejó alguna que otra duda blocando disparos lejanos.

(6): Un espectador más en el Estadio Azteca. Pese al escaso trabajo dejó alguna que otra duda blocando disparos lejanos. Israel Reyes (5,5): Más conservador que el otro lateral mexicano, pero seguro en defensa.

(5,5): Más conservador que el otro lateral mexicano, pero seguro en defensa. César Montes (4): Estaba cuajando un encuentro cómodo, pero con una falta al límite, vio la cartulina roja en el tiempo añadido.

(4): Estaba cuajando un encuentro cómodo, pero con una falta al límite, vio la cartulina roja en el tiempo añadido. Johan Vásquez (5,5): Vivió un partido muy cómodo en líneas generales.

(5,5): Vivió un partido muy cómodo en líneas generales. Jesús Gallardo (6): Se soltó mucho en ataque sirviendo centros de peligro.

(6): Se soltó mucho en ataque sirviendo centros de peligro. Erik Lira (6,5): Clave en el 1-0 de México forzando la pérdida de Sudáfrica y asistiendo a Quiñones.

(6,5): Clave en el 1-0 de México forzando la pérdida de Sudáfrica y asistiendo a Quiñones. Brian Gutiérrez (5,5): Tuvo en sus botas el llamado gol psicológico antes del descanso, pero protagonizó un disparo ridículo que no gustó nada a Javier Aguirre. Se desquitó provocando la expulsión de Sithole.

(5,5): Tuvo en sus botas el llamado gol psicológico antes del descanso, pero protagonizó un disparo ridículo que no gustó nada a Javier Aguirre. Se desquitó provocando la expulsión de Sithole. Álvaro Fidalgo (5): Los rivales africanos trataron de frenarle a base de faltas y eso acabó mermando su participación en el juego. Le cayó un balón certero tras un error del portero rival, aunque se le apagó la luz.

(5): Los rivales africanos trataron de frenarle a base de faltas y eso acabó mermando su participación en el juego. Le cayó un balón certero tras un error del portero rival, aunque se le apagó la luz. Roberto Alvarado (7): Muy activo en ataque, aunque le faltó finura en los últimos metros. Gran centro a la cabeza de Jiménez en el segundo tanto azteca.

(7): Muy activo en ataque, aunque le faltó finura en los últimos metros. Gran centro a la cabeza de Jiménez en el segundo tanto azteca. Julián Quiñones (9,5): Escribió su nombre en la historia de los mundiales. Fue suyo el primer tanto del choque aprovechando un regalo de la zaga de Sudáfrica y batió por bajo al meta rival. El palo le negó el doblete en la primera mitad. También participó en el segundo gol de su selección. El mejor de México. Se marchó con una ovación tremenda.

(9,5): Escribió su nombre en la historia de los mundiales. Fue suyo el primer tanto del choque aprovechando un regalo de la zaga de Sudáfrica y batió por bajo al meta rival. El palo le negó el doblete en la primera mitad. También participó en el segundo gol de su selección. El mejor de México. Se marchó con una ovación tremenda. Raúl Jiménez (8): Rozó el gol con un gran zurdazo en los primeros compases y también al borde del descanso, aunque en esa segunda ocasión bordeó el fuera de juego. El cántaro se acabó rompiendo con un certero cabezazo.

Javier Aguirre, seleccionador mexicano, realizó los siguientes cambios desde el banquillo: Gilberto Mora (6), Luis Chávez (6), Armando González (5,5), Edson Álvarez (5) y Alexis Vega (5).

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Las notas de Sudáfrica: un cero para la historia de los mundiales

Ronwen Williams (6): Arrancó con un paradón abajo. Poco pudo hacer en el gol de Quiñones. Liada importante con los pies tras la reanudación que casi le cuesta un gol.

(6): Arrancó con un paradón abajo. Poco pudo hacer en el gol de Quiñones. Liada importante con los pies tras la reanudación que casi le cuesta un gol. Khuliso Mudau (4): Trató de no complicarse en el costado diestro de la zaga. Sin pena ni gloria.

(4): Trató de no complicarse en el costado diestro de la zaga. Sin pena ni gloria. Ime Okon (5): Apagó varios fuegos achicando balones en el área y asumió la responsabilidad de sacar el balón.

(5): Apagó varios fuegos achicando balones en el área y asumió la responsabilidad de sacar el balón. Nkosinathi Sibisi (4): Un par de recuperaciones y poco más.

(4): Un par de recuperaciones y poco más. Mbekezeli Mbokazi (5): Dejó alguna que otra acción defensiva efectiva en el perfil izquierdo. Demostró que tiene un buen golpeo, aunque el portero mexicano respondió bien a sus disparos.

(5): Dejó alguna que otra acción defensiva efectiva en el perfil izquierdo. Demostró que tiene un buen golpeo, aunque el portero mexicano respondió bien a sus disparos. Aubrey Modiba (4): Le costó imponerse en los duelos y su mejor acción en el encuentro vino de un disparo lejano que hizo dudar al portero mexicano.

(4): Le costó imponerse en los duelos y su mejor acción en el encuentro vino de un disparo lejano que hizo dudar al portero mexicano. Yaya Sithole (0): Liada importante del pivote que acabó costándole un gol a su país. Redondeó su partido con una falta clara como último hombre que le costó la expulsión. Escribió, para mal, su nombre en la historia de los mundiales.

(0): Liada importante del pivote que acabó costándole un gol a su país. Redondeó su partido con una falta clara como último hombre que le costó la expulsión. Escribió, para mal, su nombre en la historia de los mundiales. Teboho Mokoena (4,5): Vio la primera amonestación del encuentro tras llegar muy tarde ante Fidalgo. Con balón fue el que más lo intentó, aunque sin acierto.

(4,5): Vio la primera amonestación del encuentro tras llegar muy tarde ante Fidalgo. Con balón fue el que más lo intentó, aunque sin acierto. Jayden Adams (5): El jugador con más calidad del equipo, aunque estuvo muy solo. Dejó destellos de buen futbolista y su seleccionador optó por reservarle pronto para el próximo partido.

(5): El jugador con más calidad del equipo, aunque estuvo muy solo. Dejó destellos de buen futbolista y su seleccionador optó por reservarle pronto para el próximo partido. Lyle Foster (4): Protagonizó el primer intento de remate a portería, aunque no la acabó pillando con su cabezazo, en el minuto 37. Llamado a ser el diferencial en el ataque de su país, aportó poco.

(4): Protagonizó el primer intento de remate a portería, aunque no la acabó pillando con su cabezazo, en el minuto 37. Llamado a ser el diferencial en el ataque de su país, aportó poco. Iqraam Rayners (3): Inédito en el encuentro.

Hugo Broos, técnico del combinado de Sudáfrica, ingresó desde el banquillo los siguientes cambios: Thalente Mbatha (4,5), Themba Zwane (1), Oswin Appollis (4) y Evidence Makgopa (5).