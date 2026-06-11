Las 16 sedes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Los estadios de LaLiga 25/26, ordenados por asistencia: así queda el ranking de la aficiones

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Arranca el Mundial 2026. El más grande de la historia hasta el momento, con 48 selecciones, 104 partidos y un nuevo formato con 12 grupos en el que se clasifican para la nueva ronda de dieciseisavos de final los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores tercero. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 16 sedes: dos en territorio canadiense, tres en territorio mexicano y las 11 restantes, en zona estadounidense. El partido inaugural será en el Azteca de Ciudad de México y la gran final, en Nueva York.

Aprovechando el inicio del torneo, en ElDesmarque hacemos un repaso de estas 16 sedes, renombradas todas por el nombre de su ciudad para dejar atrás su nombre comercial. Y de camino, elaboramos una clasificación según su capacidad: 82.000 los más grandes, 45.000 y con gradas supletorias el más pequeño.

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Estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad

Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos): 82.000 espectadores. Conocido como MetLife Stadium de East Rutherford, será el estadio donde se dispute la gran final del torneo el próximo 19 de julio. Llama la atención que es uno de los pocos recintos que tampoco está cubierto.

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Estadio Ciudad de México (México): 82:000 espectadores. Conocido de toda la vida de Dios como Estadio Azteca, será la sede inaugural y el recinto en el que se dispute el México-Sudáfrica, primer partido del torneo.

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Estadio Dallas (Estados Unidos): 80.000 espectadores. La casa de los Dallas Cowboys de la NLF bajo el nombre publicitario de AT&T Stadium. Inaugurado en 2009 y uno de los más espectaculares del torneo, con césped y cubierta retráctil y una enorme pantalla cuadrada en el epicentro.

Estadio Kansas City (Estados Unidos): 73.000 espectadores. El estadio de los Kansas City Chiefs, conocido como Arrowhead Stadium y con una capacidad algo mayor en su día a día, como sucede con la mayoría de los recintos. En su caso, lo más llamativo es que no está cubierto.

Estadio Houston (Estados Unidos): 72.000 espectadores. Otro de los grandes nombres del país y dentro del circuito de la NFL. La casa de los Houston Texas y habitualmente conocido como NRG Stadium. Techo retráctil y enormes videomarcadores en los dos fondos.

Estadio Atlanta (Estados Unidos): 71.000 espectadores. Inaugurado en 2017 y, probablemente, el más espectacular. Conocido como Mercedez-Benz Stadium, se caracteriza por su diseño rupturista exterior, su gran pantalla 360º interior y su cúpula circular, que forma el mismo logo de Mercedes.

Estadio Los Ángeles (Estados Unidos): 70.000 espectadores. Otro de los estadios más imponentes del torneo, con una espectacular pantalla 360º en lo más alto y una cubierta que se alarga hasta el suelo. Inaugurado en 2020 y comercialmente conocido como SoFi Stadium.

Estadio Filadelfia (Estados Unidos): 69.000 espectadores. Conocido como Lincoln Financial Field. Inaugurado en 2003 y especialmente llamativo por la grada de uno de sus fondos, que no da continuidad al resto del recinto.

Estadio Bahía de San Francisco (Estados Unidos): 68.000 espectadores. Bajo el nombre de Levi’s Stadium, está ubicado a pocos kilómetros de la prisión de Alcatraz y se caracteriza por su alta, las pantallas de los fondos y la ausencia de cubierta.

Estadio Seattle (Estados Unidos): 68.000 espectadores. Comercialmente renombrado como Lumen Field, llama la atención por la grada triangular ubicada en uno de sus fondos, que le da un toque personal a la vez que curioso.

Estadio Boston (Estados Unidos): 65.000 espectadores. Más conocido como Gillette Stadium. Inaugurado en 2002 y consolidado como uno de los recintos más importantes del país norteamericano.

Estadio Miami (Estados Unidos): 65.000 espectadores. Comercialmente conocido como Hard Rock Stadium y característico por su forma cuadrangular. Ha sido sede en seis ocasiones de la Super Bowl.

Estadio BC Place de Vancouver (Canadá): 54.000 espectadores. El único que conserva su nombre original en clave FIFA. Será uno de los más modernos de todo el Mundial, en un enclave idílico y con una cubierta retráctil.

Estadio Monterrey (México): 53.000 espectadores. La sede de Rayados de Monterrey y conocido habitualmente como Estadio BBVA, cambiado en clave Mundial por razones de patrocinio. Será uno de los más modernos del torneo.

Estadio Guadalajara (México): 49.000 espectadores. Más conocido como Estadio Akron o Estadio Chivas, ubicado en el municipio de Zapopan y sede del CD Guadalajara.

Estadio de Toronto (Canadá): 45.000 espectadores. Habitualmente conocido como BMO Field de Toronto, tiene una capacidad en el día a día de 30.000 espectadores, pero la FIFA ha colocado unas grandes gradas supletorias para elevar la cifra final y, aún así, será el recinto más pequeño de todo el torneo.