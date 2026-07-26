La situación de Michael Olise ante las novedades con Yan Diomande y Vinicius en el Real Madrid

Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 13:08h.

El Bayern entierra aún más los rumores con Michael Olise

Los 20 millones que separan a Yan Diomande de su fichaje por el Real Madrid

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El fin de semana en el Real Madrid ha estado marcado por dos futbolistas de banda: Yan Diomande, ante el interés blanco en su fichaje con una oferta que ya superaría los 100 millones de euros y Vinicius Jr., después de que el Arsenal se haya entrometido con su renovación aún pendiente. Estos dos nombres han puesto en un segundo plano los rumores con Michael Olise y, desde el Bayern de Múnich, se han encargado de apagarlos definitivamente.

Christoph Freund, director deportivo del equipo bávaro, respondió así a una hipotética salida del francés después de la derrota de su equipo en pretemporada por 2-1 ante el Wehen Wiesbaden, de tercera división: "Para nosotros eso ni siquiera es un tema a tratar. Nos alegrará que Michael vuelva, cuando se reincorpore. Pero ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones".

Michael Olise ha sido uno de los grandes nombres de la pasada campaña en el fútbol europeo, confirmándose como una gran estrella en un Bayern de nuevo campeón de la Bundesliga y semifinalista en Champions League. En el Mundial, el atacante también fue uno de los jugadores más destacados en el camino de Francia hasta el cuarto puesto logrando el récord de más asistencias en una sola edición, superando a Pelé con siete.

Las palabras de Freund están en la onda de Herbert Hainer, presidente del Bayern, que también negó que vayan a dejarle salir: "Si el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tuviera una oferta en mente, puede ahorrarse el esfuerzo porque no queremos vender a Michael. Tenemos una muy buena relación con el Real Madrid y, por ello, me contactaron para decirme que, en primer lugar, no tienen absolutamente ningún contacto con Michael Olise y, en segundo lugar, no quieren estas especulaciones constantes en los medios".

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Esto después de que el propio Real Madrid emitiera un comunicado negando que hubiera tenido contactos para el fichaje de Michael Olise: "Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno".

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El Real Madrid, pendiente de Diomande y Vinicius

Los rumores han quedado aparcados definitivamente después de que el club merengue se haya lanzado con todo a por el fichaje de Yan Diomande. El RB Leipzig sí está por la labor de dejar salir al futbolista marfileño y, tras el interés del Liverpool y el PSG, el conjunto madridista se ha colocado en la pole para hacerse con sus servicios tras convencer al atacante con una oferta que ya superaría los 100 millones de euros.

Este interés ha coincidido también con el momento en el que el Arsenal se ha interesado por la situación de Vinicius Jr., con su renovación por el Real Madrid aún sin firmar. El actual contrato del brasileño finaliza el 30 de junio de 2027 y esta semana las dos partes tendrán una reunión clave para dirimir el futuro del futbolista brasileño.