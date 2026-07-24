Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 20:33h.

El Real Madrid vence al Alcorcón a puerta cerrada por 1-0

El Real Madrid dejará en manos de Mourinho fichar o no a Rodri Hernández

Compartir







Este viernes, José Mourinho ha vuelto a sentarse en el banquillo del Real Madrid en una mezcla de entrenamiento y amistoso de pretemporada ante el Alcorcón con victoria merengue por 1-0. Al técnico portugués se le ha podido ver muy calmado en la banda junto a sus ayudantes divisando a los pocos futbolistas disponibles del primer equipo y los canteranos que han participado en el encuentro.

Pocas conclusiones se pueden sacar aún de este encuentro en el que, tal y como apuntan varios medios, Franco Mastantuono ha sido uno de los futbolistas más destacados mientras se valora su futuro. Arda Güler arrancó el encuentro fallando un penalti y Diego Yáñez transformaría otra pena máxima cometida sobre él mismo para anotar el único tanto del partido.

La crónica del Real Madrid-Alcorcón

Desde las 17:30 horas CET (15,30 GMT), ambos equipos se midieron en un duelo que arrancó tras media hora de calentamiento y que hasta el minuto veinte estuvo abierto a la prensa. El resto, discurrió a puerta cerrada y sirvió a ambos conjuntos para empezar a rodar y adquirir tono competitivo tras el parón estival.

Trece años después de su salida del Real Madrid tras tres temporadas (2010-2013), Mourinho dirigió de nuevo a los blancos en su primer 'test' de una pretemporada clave para la preparación de unos futbolistas que se han visto huérfanos de títulos durante las dos últimas campañas.

PUEDE INTERESARTE El llanto de Cucurella tras reencontrarse con Claudia Rodríguez y su hijo Mateo tras la final

La sesión comenzó en torno a las 17:28 (15:28 GMT), cuando el conjunto blanco saltó al césped del Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Real Madrid, donde ya calentaba el Alcorcón de Fran Justo, que estrenó nueva camiseta, y esperaba el cuerpo técnico blanco, encabezado por Antonio Pintus y Sami Khedira, a excepción de Mourinho.

La aparición del técnico luso no se produjo hasta las 17:48 (15.48 GMT), momento en el que se dejó ver en la banda, tranquilo y con las manos en los bolsillos, atento a los ejercicios de los jugadores que conformaron su primer once inicial, compuesto en su mayor parte por los integrantes del primer equipo disponibles hasta la fecha.

El Real Madrid salió a su primer choque veraniego con Lunin bajo palos; Carreras, Huijsen, Asencio y Arnold en la línea defensiva; Camavinga, Arda Güler, Cestero y Mastantuono en la medular; y con Gabri Valero y Gonzalo en el frente de ataque.

En el primer minuto de encuentro, y tras una buena incursión en el área de Mastantuono por banda derecha, el argentino fue derribado y el colegiado señaló la pena máxima. Arda Güler, desde el jueves de vuelta con el club tras su paso por el Mundial, fue el encargado del lanzamiento desde los once metros, pero su disparo raso se encontró con una buena parada del meta del Alcorcón.

Sin embargo, el primer y único tanto del encuentro llegaría precisamente desde el punto de penalti. Esta vez, el encargado de convertir fue el canterano Yáñez, que inauguró el marcador, adelantó a los blancos en el minuto 81 de juego y permitió que Mourinho cerrase con victoria el 'redebut' de segunda etapa en el vestuario merengue.

En la grada estuvieron presentes miembros de la primera plantilla como los brasileños Eder Militao o Rodrygo Goes, que continúan con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones, o el capitán uruguayo Federico Valverde, que se incorporó a las órdenes de Mourinho el pasado miércoles tras su participación en el Mundial.

El técnico luso no cuenta todavía con la mayoría de los internacionales que han disputado el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, de modo que los futbolistas del primer equipo presentes en el entrenamiento -Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Arda Güler, Franco Mastantuono y Raúl Asencio- estuvieron acompañados por un grupo de canteranos para completar la convocatoria.