Confirmado el equipo técnico de Mourinho en el Real Madrid: un exjugador madridista y sin españoles

Javi Rayo 10 JUL 2026 - 08:02h.

El cuerpo técnico de José Mourinho ya está en Madrid para arrancar la pretemporada

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La segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid arrancará la próxima semana -con todavía muchas operaciones por ejecutar- y ya está todo preparado en el conjunto blanco para darle la bienvenida. Aunque el portugués todavía no ha pisado territorio español, todo su cuerpo técnico está ya en la capital de España. Después de ser grabados en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, se confirman todos los rumores: Mou incorpora a un exjugador del conjunto merengue para su banquillo. Estos son los miembros del cuerpo técnico de José Mourinho para la temporada 2026/2027.

¿Quiénes forman el cuerpo técnico de José Mourinho?

Sami Khedira (asistente)

Era un secreto a voces y se ha acabado por confirmar. El exjugador alemán vuelve al Real Madrid y lo hace ahora como asistente de José Mourinho. Tras tener un rol de enlace entre el cuerpo técnico y la directiva en el Stuttgart, llega ahora al banquillo del Real Madrid.

Pedro Machado (Asistente y preparador físico)

Tras trabajar en equipos modestos de Portugal, José Mourinho le incorporó a su etapa en el Fenerbahçe, desde entonces no se han separado.

João Tralhão (Entrenador asistente)

Ha acompañado a José Mourinho desde su etapa en el Fenerbahçe. Tiene experiencia previa en las categorías inferiores del Benfica y en equipos Champions como el Dortmund o el Mónaco.

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Nuno Santos (Preparador de porteros)

Otro de los hombres de confianza de José Mourinho. Empezaron a trabajar juntos en la etapa del Tottenham y desde entonces -salvo la experiencia en el Fenerbahçe- han estado siempre juntos. Será el encargado de entrenar a Courtois, Lunin y los guardametas que suban de la cantera.

Roberto Merella (Analista)

Junto a Sami Khedira, el único no portugués del equipo técnico. Mourinho le conoció en la Roma y desde entonces le ha acompañado en sus aventuras en Turquía, Portugal y ahora en Madrid. Será el encargado de analizar a los equipos rivales de arriba a abajo. Trabajará también la parte de la estrategia.

António Dias (Preparador físico)

Aunque coincidió con Mourinho en su etapa en el Porto, no se han vuelto a reencontrar hasta la pasada temporada en Benfica. Será uno de los hombres más importantes del cuerpo técnico, puesto que será el encargado de llevar toda la preparación física. Sustituirá al ya famoso Antonio Pintus.