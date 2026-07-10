Celia Pérez 10 JUL 2026 - 00:12h.

El delantero francés parece que no sufre molestias mayores

El penalti interminable: del récord de Bono a la curiosa crítica de Haaland

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Francia ha conseguido imponerse esta noche a Marruecos en el primer partido de octavos de final del Mundial 2026. No ha sido un duelo fácil en el que los de Didier Deschamps se impusieron gracias a los goles de Mbappé y Dembélé, y que ha tenido al francés como protagonista más allá de su tanto. El delantero del Real Madrid dio un buen susto en los compases finales del partido, en el que acabó sentado en el césped y siendo cambiado por el seleccionador francés.

Fue en el 76' cuando Mbappé se fue al suelo, pareciendo que se quejaba de alguna molestia física, para ser sustituido a continuación ante la evidente preocupación de sus compañeros por una posible lesión. A pesar de todo, el capitán francés salió del campo con una sonrisa y saludando a todos. Una vez en el banquillo se le pudo ver con hielo en su tobillo derecho ante lo que parece haber quedado solo en un susto. Al finalizar el encuentro se le pudo ver sonriendo y saludando de nuevo a todos.

Un susto que él mismo trató de rebajar una vez finalizado el encuentro. "Estoy bien. He recibido un golpe en el tobillo, pero estoy bien. Mateta estaba más apto que yo para jugar los últimos 15 minutos. Así que salgo, él entra, casi marca... Es positivo", aseguro en declaraciones de DAZN.

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No fue un duelo sencillo en el que a la selección francesa le costó batir el muro marroquí y que terminó resolviendo en seis minutos durante la segunda mitad. Fue en el minuto 60 cuando Mbappé recibió un balón en la esquina del área y, rodeado de cuatro marroquíes, encontró un espacio imposible para Bono, sacándose la espina del penalti fallado y lavando su error para Francia.

Octavo gol de Mbappé en la Copa del Mundo, que iguala los del argentino Lionel Messi como Bota de Oro. Francia aprovechó el boquete en la resistencia marroquí para hacer el segundo seis minutos después. Fue un contragolpe de pizarra que culminó Ousmane Dembélé con un derechazo desde fuera del área, tras los pases de Mbappé y Michael Olise.