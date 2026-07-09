Competicion:
La cara más divertida de Lamine Yamal antes del partido frente a Bélgica
El extremo culé ha sido uno de los protagonistas
Gavi, sobre Bélgica: "No conozco muy bien a sus jugadores"
España afronta mañana una nueva e ilusionante cita con la historia. Los de Luis de la Fuente se miden a Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026, con el gran objetivo de conseguir el billete a semifinales y seguir soñando a lo grande. Antes de todo ello, el equipo ha realizado una última sesión de entrenamiento, en la que, una vez más, la buena sintonía entre los jugadores ha hecho gala con Lamine Yamal mostrando su cara más bromista.
El extremo del Barcelona ha acaparado todos los focos en los primeros minutos de la sesión abiertos a los medios de comunicación. En ellos, se ha podido ver a un Lamine Yamal bromeando con compañeros como Gavi, Borja Iglesias y Nico Williams.
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