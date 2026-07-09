Doué, titular en detrimento de Barcola

Lluvia de críticas a Thiago Pitarch tras sus polémicas palabras sobre Marruecos

Compartir







Alineaciones confirmadas en Boston. Las selecciones de Francia y Marruecos abren las eliminatorias de cuartos de final del Mundial 2026 en busca del primer billete a semifinales. El cuadro de Didier Deschamps llega como gran favorito y principal candidato al título tras dejar en el camino a Paraguay y Suecia, mientras que el combinado marroquí quiere igualar su participación en Qatar y ya ha conseguido eliminar a Países Bajos y Canadá. El ganador de esta primera eliminatoria de cuartos se verá las caras con España o Bélgica. Y lo hará, además, con ventaja en cuanto a descanso.

Once de Francia: bajas y novedades

Didier Deschamps sólo introduce una novedades respecto al once ante Paraguay: apuesta por Désiré Doué en la banda izquierda y deja en el banquillo a Barcola. Además, Tchouméni no se ha terminado de recuperar sus molestias y también arrancará en el banco, por lo que Manu Koné se afianza como titular junto a Rabiot en la medular. Por lo demás, juegan los mismos que en el último duelo, con Dembélé, Olise y Mbappé completando un ataque temible.

Así pues, el once de Francia está formado por Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; y Mbappé.

Once de Marruecos: bajas y novedades

Mohamed Ouahbi, por su parte, introduce dos novedades. La lesión de Saibari le obliga a modificar el frente ofensivo, apostando por un Chemsdine Talbi que acompañará a Brahim Díaz, Ounahi y El Khannouss. Habrá que ver quién ejerce de falso 9, con serias opciones de que lo haga el malagueño. Además, en defensa mete a Salah-Eddine como pareja de Diop en detrimento de Redouane Halhal, por lo que todo apunta a que Mazraoui pasará al eje de la zaga.

Así pues, Marruecos sale de inicio con Bono; Achraf, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, Talbi; y El Khannouss.