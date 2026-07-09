El centrocampista ha dejado abierta la puerta a Marruecos antes de jugar la final del Europeo sub 19

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Lluvia de críticas contra Thiago Pitarch. El jugador del Real Madrid está disputando actualmente el Europeo sub 19, en el que España se ha metido en la gran final, donde se medirán a Alemania. Durante la pasada madrugada, al centrocampista le preguntaron durante una entrevista en la Ser por la posibilidad de recibir la llamada de Marruecos para jugar con la absoluta. Y pese a que estaba en la concentración de la selección española, no dudó a la hora de dejar abierta la puerta al combinado marroquí.

"Primero ganar el sábado y lo que tenga que venir en el futuro, que todavía está muy lejos, que venga y ya está. Estoy muy tranquilo. Lo veo muy lejano. Primero aquí en la sub 19 y lo que tenga que venir que venga", declaró Pitarch en una entrevista con Manu Carreño en El Larguero.

A raíz de sus palabras, la publicación se ha hecho viral en Twitter y ha acumulado decenas de críticas contra el jugador. Cientos de respuestas y de citas señalando a Pitarch por lo que una buena parte de la hinchada española considera "una falta de respeto". Algunos dan un paso más e incluso creen que estas palabras, a pocos días de disputar la final del Europeo sub 19 y vistiendo precisamente la ropa de la selección española, son motivo para que "desconvocarle de manera inmediata".

Por qué puede jugar Thiago Pitarch con Marruecos

Cabe recordar que Pitarch nació en agosto de 2009 en Fuenlabrada, Madrid, pero una de sus abuelas nació en Marruecos. Es decir, que tiene antecedentes familiares en el país africano, lo que podría permitir jugar con la selección marroquí antes de debutar con la absoluta de España. Siempre, claro está, que le convoquen y consigan convencerle, pues se trata de un jugador de 18 años que apenas acaba de empezar su carrera en el fútbol profesional.