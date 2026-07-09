Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUL 2026 - 13:29h.

Será el primer partido del belga frente a la Selección Española en un torneo de selecciones

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España y Bélgica disputarán este viernes 10 de julio a las 21:00h horario peninsular el que será el segundo enfrentamiento de los cuartos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente llega después de ganar a Portugal por 1 gol a 0 , mientras que Bélgica eliminó a Estados Unidos por 4 goles a 1. El encuentro tendrá un componente muy especial para Thibaut Courtois por la estrecha relación que mantiene con el fútbol español tras muchas temporadas en LALIGA EA Sports. El portero madridista reconoció en la previa que medirse a España en un gran campeonato tiene un significado diferente y que además de la rivalidad deportiva, confesó que durante los últimos días ha recibido numerosos mensajes de amigos españoles que, por una vez, no estarán de su lado.

La traición de los amigos de Thibaut Courtois antes del partido frente a España

El guardameta del Real Madrid reconoció que Bélgica afronta el desafío más complicado en lo que llevan de Mundial. “Es un partido especial y, obviamente, difícil para nosotros porque España es la favorita, eso está claro”, aseguró Courtois.

El jugador también explicó que será la primera ocasión en la que se enfrente a La Roja en un gran torneo internacional y eso ha hecho que muchos de sus amigos españoles no le apoyen para este encuentro. “Es la primera vez que me enfrento en un torneo grande contra España, así que es un momento especial. Me han llegado muchos mensajes (de amigos) de ‘esta vez no van conmigo’, pero es bonito y nosotros haremos todo para intentar ganar”, comentó.

El portero ha dejado claro que Bélgica, pese a la dificultad del partido, no renuncia a dar la sorpresa. “Sabemos que es una tarea muy difícil, pero es fútbol y todo es posible”, concluyó.