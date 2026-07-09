Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 07:17h.

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El FC Barcelona ultima un nuevo fichaje sorpresa en este mercado de verano. Tras la contratación de Anthony Gordon, la dirección deportiva azulgrana se ha lanzado por Karim Adeyemi. El futbolista del Borussia Dortmund ha protagonizado una operación llevada en secreto por Deco y su equipo de trabajo y ya han alcanzado un acuerdo.

Según informa Gerard Romero en Jijantes FC, el club catalán tiene un acuerdo verbal con el futbolista alemán para cambiar de equipo. Tras cuatro temporadas en el BVB, el extremo derecho está por la labor de aterrizar en el Camp Nou.

El Barcelona cierra un acuerdo por el fichaje de Karim Adeyemi

La citada fuente ha arrojado más detalles sobre el precio, que aún debe discutirse aunque al atacante solo le resta un año de contrato, así como sobre la petición de Hansi Flick, pues conoce a la perfección al jugador: "El Barça está cerrando la llegada de Karim Adeyemi, el jugador del BVB se puede convertir en nuevo jugador del Barcelona en los próximos días. Negociaciones avanzadas, es una de las sorpresas del verano, una de las operaciones, como pasó con Anthony Gordon, que prácticamente se trabajó en silencio".

Con un acuerdo verbal con el propio Adeyemi, la dirección deportiva azulgrana ultima detalles con el Borussia Dortmund. El Barça está dispuesto a conceder el último deseo de su técnico en la parcela ofensiva aprovechándose de su situación contractual: "Futbolista que gusta mucho a Hansi Flick, que está dispuesto a recuperar porque no pasa por su mejor momento y el Barça está trabajando para cerrar la llegada de Karim Adeyemi en los próximos días".

Con un valor de mercado que ronda los 40 millones de euros, el futbolista alemán saldrá por una cantidad menor, ya que el Borussia Dortmund está ante una de sus últimas oportunidades de ingreso por el veloz atacante.