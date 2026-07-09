William Mikelbrencis, una opción sub 23 para el lateral derecho del Valencia CF

David Torres 09 JUL 2026 - 07:17h.

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ValenciaEl Valencia CF sigue sondeando el mercado de laterales derechos para incorporar a dos futbolistas en esa posición. Como ha venido informando ElDesmarque, la prioridad es Thomas Meunier, que sigue inmerso en el Mundial y que precisamente el viernes jugará contra España los cuartos de final. No será una operación rápida y, cuando pase el reconocimiento médico, aún tendría que cogerse vacaciones. No obstante, la ideadel club es sumar un segundo lateral a esa posición, ya que preocupa en exceso que el único que hay en plantilla sea Dimitri Foulquier, que está lesionado y no se sabe exactamente cuándo volverá.

En este escenario y con la escasez de fichas que tiene el equipo El Valencia ha sondeado, laterales que además puedan tener ficha tipo B, es decir, sean Sub 23 y ahí ya no encaja Andrés García, uno de los que han tocado y al que le faltan minutos de experiencia, pero sí el francés William Miquelbrencis.

William Miquelbrencis, en agenda y gusta: mismo agente que Diakhaby

No es la primera vez que el nombre sale relacionado con el conjunto valencianista. Y esta misma semana la cuenta de X Extra Time Fútbol ha vuelto a poner su nombre sobre la mesa asegurando que había conversaciones avanzadas con este lateral francés, carrilero, que juega en la Bundesliga pero que ha terminado su contrato en junio está libre.

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La realidad, según ha podido saber ElDesmarque, es que el Valencia lo tiene monitorizado, les gusta y la edad les encaja. La dirección deportiva comandada por Lisandro Isei lo tiene controlado y es un perfil que cuadra con lo que se busca, de ahí a que esté cercano un acuerdo, media un abismo. En ese sentido, a día de hoy no hay novedades.

Lo que sí es cierto es que William Miquelbrencis, que comparte nacionalidad y agente con Mouctar Diakhaby, además queda libre tras haber acabado su temporada en el Hamburgo y su edad (sub 23) facilita su llegada, pero a la vez incrementa el número de clubs que están interesados en su contratación (Stade Rennais entre otros).

¿Quién es William Mikelbrencis?

William Mikelbrencis es un futbolista profesional francés (25 de febrero de 2004). Es principalmente como lateral derecho, aunque puede jugar como Meunier en posiciones más avanzadas. Tras formarse en la cantera del FC Metz, dio el salto al fútbol alemán al fichar por el Hamburgo. Además de su trayectoria en clubes, ha sido internacional con Francia en categorías infeiriores. Se le considera una de las promesas de su posición gracias a su velocidad, capacidad defensiva y proyección ofensiva por la banda derecha.