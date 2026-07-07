David Torres 07 JUL 2026 - 07:22h.

Esta madrugada pasó con Bélgica ante Estados Unidos

Los siguientes pasos del Valencia CF en el mercado tras Guido Rodríguez y Sato: Meunier y más

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ValenciaBélgica sigue adelante en Mundial tras pasar por encima de Estados Unidos en un choque de octavos de final que llegó precedido por la polémica del perdón a Balogun y que se resolvió esta madrugada con una goleada a favor de los diablos rojos (1-4) en la que Thomas Meunier no jugó ni un minuto. Esta situación condena al lateral derecho pretendido por el Valencia CF y que es agente libre desde el final de esta temporada a seguir en Estados Unidos sin poder agilizar los trámites para su fichaje. De hecho, será este viernes (21 horas) rival de España en los cuartos de final del Mundial.

Y es que, tras llegar a un acuerdo por las cantidades económicas y la duración de contrato del veterano lateral belga, falta que él terminara su aventura en el Mundial y, lo que es lo más importante, que pase la revisión médica previa a su fichaje. Porque todo lo demás está OK. Según ha podido saber ElDesmarque, en el Valencia son optimistas con poder cerrar la operación definitivamente, pero claro, el problema es el tiempo.

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El preferido de Corberán, tendrá que esperar un poco más

Hasta la fecha, tras obtener el sí del jugador, que se produjo en las últimas horas según avanzó Tribuna Deportiva había que esperar a que Bélgica quedara eliminada para poner en marcha la operativa. Sin embargo, el 1-4 lo retrasa todo y Carlos Corberán deberá esperar un poco más. El Valencia CF ha tenido y tiene diversos laterales en agenda como Andrés García, pero el técnico de Cheste, que ahora mismo no tiene ningún jugador específico para esa posición, ha preferido optar por un jugador muy experto como Meunier.

Y ahí Thomas encaja. Meunier es un veterano lateral belga (34 años). Debutó profesionalmente con el Brujas en 2011, donde se consolidó como uno de los defensores más destacados de Bélgica. Su rendimiento le abrió las puertas del Paris Saint-Germain en 2016, etapa en la que conquistó varios títulos nacionales y adquirió experiencia al más alto nivel europeo. En 2020 fichó por el Borussia Dortmund, donde permaneció hasta comienzos de 2024, cuando se incorporó al Trabzonspor. Meses después regresó a la Ligue 1 para unirse al LOSC Lille, club en el que ha continuado su carrera hasta este verano. Paralelamente, Meunier ha sido un habitual de la selección belga, que ha vuelto a contar con él para el Mundial.

Meunier y otro

Sin embargo, teniendo a Foulquier como único lateral derecho, lesionado, sin fecha exacta de vuelta y con apenas un año de contrato, el Valencia CF no se va a quedar en Meunier y, dentro de la plantilla que plantea con 25 jugadores con ficha profesional y aproximadamente 3 con ficha B, busca un segundo lateral derecho en el mercado.