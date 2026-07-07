Bélgica se venga de Donald Trump y se mofan de él imitando su famoso baile

Fran Duarte Madrid, 07 JUL 2026 - 05:16h.

Donald Trump ha sido protagonista en la previa del Estados Unidos - Bélgica por sus presiones a la FIFA y al final solo se ha llevado este vacile de los jugadores belgas

Donald Trump confirma la llamada a Infantino para retirar la roja a Balogun: "Soy muy bueno"

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El partido entre Estados Unidos y Bélgica empezó mucho antes del pitido inicial por una polémica que ha sacudido al mundo del fútbol. Cuando parecía que iba a ser un Mundial sin muchos escándalos, Donald Trump apareció en escena para presionar a la FIFA y conseguir que el comité disciplinario independiente del torneo quitase la sanción a Folarin Balogun después de ser expulsado con tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina. El propio presidente reconoció antes del partido contra Bélgica que había llamado a Gianni Infantino y celebró la decisión tomada por la FIFA. Una decisión que no sentó nada bien en Bélgica y la federación de fútbol del país emitió un duro comunicado protestando esta decisión.

Los belgas no han sido los únicos que han criticado lo sucedido. La UEFA emitió un durísimo comunicado atacando a la FIFA por tomar esta decisión y avisando del peligroso precedente que se sentaba al retirar la sanción a Balogun.

Bélgica se venga de Donald Trump

Al final el delantero de Estados Unidos fue titular, saltándose la sanción impuesta en el anterior partido con el beneplácito de la FIFA. Pero ni su titularidad ni toda la presión que haya podido ejercer Donald Trump han impedido que los de Rudi García arrollasen a los anfitriones en el torneo. De hecho, Bolagun hizo un partido bastante discreto y no fue nada decisivo para los estadounidenses siendo totalmente anulado por Ngoy cada vez que cogía el balón. Todo este jaleo para que los belgas se clasifiquen a los cuartos de final del Mundial que se celebra en suelo americano y se enfrentarán el 10 de julio a España para luchar por un hueco entre los cuatro mejores del torneo.

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Eso sí, los jugadores belgas no han querido desperdiciar la ocasión de responder en el césped a Donald Trump y en la celebración del gol de Lukaku casi al final del partido se han puesto a imitar al presidente norteamericano. El bailecito casi irónico que ha popularizado Trump ahora ha servido a Bélgica para mofarse de el presidente y sus caprichos en este Mundial. Todo el equipo se ha juntado en el córner y se han puesto a bailar como lo hace Donald Trump dejando una imagen que ya es historia en este Mundial.