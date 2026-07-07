La RFEF teme por las presiones de Trump para que Marruecos sea la sede de la final del Mundial 2030

Fran Duarte Madrid, 07 JUL 2026 - 02:16h.

La RFEF tiene el temor de que Donald Trump pueda influir en la FIFA para que la final del Mundial 2030 se celebre en Marruecos y no en España

Donald Trump confirma la llamada a Infantino para retirar la roja a Balogun: "Soy muy bueno"

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Donald Trump ha demostrado el poder que tiene sobre la FIFA al conseguir retirar la sanción de Folarin Balogun después de ser expulsado por tarjeta roja directa en el partido contra Bosnia y Herzegovina. Pues ahora, según informa Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, el presidente norteamericano estaría presionando a Gianni Infantino para que la final del Mundial 2030 se dispute en Marruecos y no en España. Una presión que habría despertado el temor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de que Marruecos acabe llevándose el premio de albergar una final de la Copa del Mundo.

“En la Federación Española no lo dicen públicamente, pero existe el temor, además con información, de que Trump quiere que la final sea en Marruecos”, ha comentado el periodista. “Además, de manera clarísima porque Trump tiene especial animadversión a España”, ha asegurado Juanma Castaño en su programa, que señala a Donald Trump como el principal impulsor detrás de estas presiones para perjudicar a España y favorecer a Marruecos, uno de sus socios internacionales más importantes.

El Mundial de 2030 se celebrará en Marruecos, Portugal y España (aunque también se disputará un partido en Uruguay, otro en Argentina y otro en Paraguay). Una Copa del Mundo que se adapta a este sistema con múltiples sedes que hemos visto durante este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Lo que parecía claro era que la final se iba a disputar en suelo español, con el Camp Nou o el Bernabéu como los estadios favoritos para albergar el partido más importante del torneo. Sin embargo, el estadio que rivaliza con ambos es el Grand Stade Hassan II, un campo de fútbol, que parece más cercano a una obra faraónica, con una capacidad para 115.000 espectadores (el estadio de fútbol más grande del mundo) y que ahora parece estar mucho más cerca de convertirse en la sede oficial de la final del Mundial 2030 con estas presiones a la FIFA desde el Gobierno de los Estados Unidos.