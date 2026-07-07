Celia Pérez 07 JUL 2026 - 00:48h.

Tras la llamada de DonaldTrump a Gianni Infatino

Donald Trump confirma la llamada a Infantino para retirar la roja a Balogun: "Soy muy bueno"

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Todos los focos se posan esta noche en el Estados Unidos-Bélgica de octavos de final. Y no precisamente por lo deportivo. Donald Trump ha decidido sacudir la cita mundialista con una llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infatino, para solicitar una revisión de la sanción que pesaba sobre Balogun y que impedía al jugador disputar el encuentro de octavos de final. Ahora el futbolista puede jugar y Mauricio Pochettino a decidido contar con él en el once titular.

De esta forma, el seleccionador estadounidense ha decidido apostar por Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Sergino Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

La llamada de Trump en el caso Balogun sacude el Mundial

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró Trump.

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Una llamada que confirmó posteriormente el presidente de la FIFA, Gianni Infatino, si bien como insistió el máximo dirigente del fútbol mundial, la decisión de dejar sin efecto la sanción sobre Folarin Balogun se trata de una resolución "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA.

"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EE.UU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos", indico Infantino.