"Eso no fue una falta, ni siquiera una infracción", defiende el presidente

La indignación de Manu Carreño con la FIFA por ceder con Balogun ante las presiones de Trump: “Lo peor es que le hagan caso”

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Donald Trump confirma el escándalo. El presidente de Estados Unidos ha admitido este lunes que llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que revisara la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun que le impedía jugar el partido de octavos ante Bélgica. El organismo futbolístico accedió a la llamada, retiró la roja y ha desatado una polémica sin precedentes en el torneo, con Bélgica indignada por el caso y hasta la UEFA mostrando su rechazo a la decisión.

"Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA", ha confirmado Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

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Según el presidente estadounidense, "eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado".

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró.

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Trump dijo que la revisión por parte del árbitro brasileño Raphael Claus a la entrada de Balogun al bosnio Tarik Muharemović se hizo en cámara lenta, algo que dijo que no debería haber ocurrido, aunque reconoció que hasta ahora no sabía que "eso fuera algo importante".

"Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es muy diferente", apuntó.

Así pues, si nada cambia en las próximas horas, Balogun podrá jugar el partido de octavos ante Bélgica, cuya federación ha dicho que tomará todas las medidas necesarias para revertir la retirada de la sanción.