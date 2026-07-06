Redacción ElDesmarque Madrid, 06 JUL 2026 - 14:05h.

El atacante del Bayern de Munich vio una cartulina amarilla frente a Paraguay y una más le dejaría sin jugar las hipotéticas semifinales

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La decisión de la FIFA de retirar la sanción impuesta a Folarin Balogun continúa generando reacciones. Después de que el organismo anulara la tarjeta mostrada al delantero de Estados Unidos frente a Bosnia y Hezegovina en el encuentro de dieciseisavos de final, varias federaciones han comenzado a plantearse la posibilidad de solicitar revisiones similares en acciones que consideran mal arbitradas. La Federación Francesa de Fútbol (FFF), según ha informado L’Équipe, tiene previsto dirigirse a la FIFA para solicitar la anulación de la cartulina amarilla que vio Michael Olise durante el encuentro de octavos de final frente a Paraguay, tarjeta que consideran injusta y que podría tener importantes consecuencias de cara al resto del torneo.

La Federación Francesa de Fútbol le pedirá a la FIFA que retiren una tarjeta amarilla a Michael Olise

De acuerdo con la información publicada por L’Équipe, la Federación Francesa presentará en las próximas horas una solicitud formal para que la amonestación mostrada a Michael Olise sea anulada. La acción se produjo en el tiempo añadido del triunfo de Francia sobre Paraguay por 1 gol a 0. El atacante francés vio la tarjeta amarilla tras un encontronazo con Matías Galarza, después de llevarse un dedo a la boca en dirección al futbolista paraguayo.

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Las imágenes de televisión muestran como Olise no llega a contactar físicamente con su rival, pese a que este termine cayendo al suelo inmediatamente después del gesto. Esta cartulina amarilla podría condicionar el resto del Mundial para el extremo ya que si vuelve a ser amonestado en el encuentro de cuartos de final frente a Marruecos, quedaría suspendido para una hipotética semifinal.

Por ese motivo, Francia pretende aprovechar el precedente abierto por el 'Caso Balogun' y confiar en que la FIFA vuelva a revisar una decisión arbitral una vez finalizado el partido. La respuesta del organismo internacional marcará si el episodio del delantero estadounidense ha sido una excepción o el inicio de una nueva vía para impugnar sanciones durante el Mundial.