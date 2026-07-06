Redacción ElDesmarque Madrid, 06 JUL 2026 - 11:20h.

La atleta gallega dio a luz a su segundo hijo hace tres días

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Ana Peleteiro atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La atleta gallega ha dado la bienvenida a su segundo hijo, León, y ha querido compartir con sus seguidores cómo están siendo sus primeros días como madre de dos hijos. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok, en el que aparece repasando la primera lista de la compra después del parto y desvelando una curiosa coincidencia futbolística respecto al nacimiento de sus hijos.

La deportista también aprovechó la publicación para mostrar la felicidad con la que está viviendo esta nueva etapa familiar y aseguró que el parto fue “soñado” y que más adelante contará todos los detalles de la experiencia. Además, explicó que estos días ha reducido al mínimo su actividad en redes sociales porque prefiere dedicar todo el tiempo posible al recién nacido y disfrutar de la familia.

Ana Peleteiro y la curiosa conexión futbolística de sus hijos

La atleta gallega explica que, en el momento de grabar el vídeo, se encontraba sola en casa con León, mientras su pareja, Benjamin Compaoré, y su hija mayor, Lúa, estaban viendo el encuentro entre Francia y Paraguay, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Peleteiro desvelaría entonces un detalle que une los nacimientos de sus dos hijos con la selección francesa.

La española reveló que tanto Lúa como León nacieron mientras Francia jugaba un partido del Mundial. Su primera hija llegó al mundo el 18 de diciembre de 2022, el mismo día en que la selección francesa disputó la final del Mundial de Qatar frente a Argentina. Ahora, casi cuatro años después, la historia se ha repetido ya que León nació el mismo día en que Francia se enfrentaba a Paraguay en los octavos de final la Copa del Mundo que se está disputando actualmente.