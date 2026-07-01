Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUL 2026 - 12:19h.

La atleta española ha publicado una historia en su perfil oficial de Instagram dedicándole unas palabras de admiración a Serena Williams

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Ana Peleteiro nunca ha ocultado su admiración por algunas de las grandes figuras del deporte mundial, pero pocas han marcado tanto su trayectoria como las hermanas Serena y Venus Williams. La atleta gallega ha querido demostrarlo públicamente durante el regreso de la primera a Wimbledon, compartiendo una emotiva reflexión en sus redes sociales mientras seguía el encuentro desde casa. La campeona europea de triple salto publicó una fotografía de su televisión viendo el partido de primera ronda del Grand Slam británico entre Serena Williams y Maya Joint y acompañó la imagen con un mensaje que no deja lugar a dudas sobre la huella que ha dejado la tenista en su carrera.

Las palabras de admiración de Ana Peleteiro a Serena Williams

Serena Williams llegaba a Wimbledon invitada por la organización y cuatro años después de su última aparición en un Grand Slam en categoría individual. Su regreso terminó con derrota ya que la australiana Joint se impuso en tres sets (6-3, 6-7 y 6-3) sobre la hierba del All England Club. Pese a la eliminación, la tenista con más títulos de la historia volvió a demostrar su carácter competitivo y fue más combativa de lo esperado.

A través de una historia de Instagram en su perfil oficial, Ana Peleteiro le dedicó unas palabras de admiración hacia la ganadora de 23 Grand Slams. “Si me ven viendo jugar a la mujer que más me ha inspirado en el mundo del deporte a lo largo de mi vida, déjenme, es exactamente donde quiero estar. Ojalá poder verla algún día en vivo y en directo”, escribió la atleta española.

No es la primera vez que Peleteiro muestra su respeto hacia la tenista, pero en esta ocasión ha querido destacar el impacto que ha tenido Serena en su carrera. La estadounidense, considerada una de las deportistas más influyentes de todos los tiempos, sigue despertando admiración incluso después de cuatro años de inactividad.