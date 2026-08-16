Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 20:22h.

José Mourinho acaba la pretemporada contento con sus futbolistas

Los problemas que debe resolver José Mourinho en el Real Madrid: de las peleas a lo de Vinicius y Mbappé

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El Real Madrid ha vencido por 0-3 al Schalke 04 en el último partido de pretemporada en el que José Mourinho ya ha podido contar con toda la plantilla salvo los lesionados, incluyendo a los semifinalistas del Mundial y los últimos fichajes. El técnico luso está encantado con la calidad de sus futbolistas y cómo van adaptándose a lo que les pide pero les ha querido mandar un mensaje para que no se desconecten.

En Real Madrid TV, The Special One quiso quedarse con el trabajo de todos sus hombres como equipo: "En este momento, es difícil hablar individualmente, porque estamos creciendo como equipo. Aquí solo tenemos jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos. De la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy bueno. Creo que estamos dando los pasos ciertos para hacerlo".

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José Mourinho explicó el reparto de minutos para que todos tuvieran opciones dependiendo de su fecha de incorporación al grupo: "Muy contento con los últimos que llegaron, no es fácil entrar en una intensidad alta, tener sesión doble mañana y tarde, un calor increíble, y ellos llegaron con una mentalidad top. La cuestión de 45 minutos para Kylian, para Konaté, 30 para Jude, Cucurella, Diomande, son cosas que analizamos científicamente con datos que tenemos y con la experiencia del propio jugador, el conocimiento de su cuerpo".

"Llegamos en una condición muy aceptable para este momento de la temporada. Hay gente que llegó más tarde y todavía no tiene la misma intensidad que los que empezaron el primer día. Los que empezaron el primer día tienen 30 entrenamientos y seis partidos, los que llegaron ahora tienen tres o cuatro entrenamientos", explicó.

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Por ello, poco a poco espera Mou que sus jugadores vayan haciéndose a sus ideas: "Hay una diferencia de ritmo, pero tácticamente las ideas poco a poco van. Jugadores de una calidad superior, increíble. Trabajando muy bien como equipo, con balón, sin balón, un test muy bueno, un último entrenamiento muy bueno antes de empezar lo bueno, que es competir de verdad, luchar por puntos. Es lo que nos gusta".

El aviso de José Mourinho a sus futbolistas por su "ilusión"

Mourinho destacó la actitud de sus futbolistas aunque les quiso poner en alerta para que sigan "ilusionados": "Estamos todos. Los jugadores están ilusionados. Si ellos no están, tenemos un problema. Ellos están demostrando que están. Detalles pequeños grandes, gente que se tenía que presentar un día viene antes, la gente que viene el último día se preparó muy bien individualmente, estamos jugando como un equipo, existe empatía y trabajo colectivo, el equipo se está pareciendo a un equipo".