Basilio García 03 OCT 2026 - 15:14h.

Se disputará en el puente por el Día de Todos los Santos

Los horarios de la jornada 8 de LALIGA EA Sports, el regreso tras el parón con un Real Madrid - Villarreal

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Ya hay horarios para los partidos correspondientes a la jornada 11, que se disputará en pleno puente por la festividad de Todos Los Santos, lo que ayudará a que haya un ambiente excepcional, con aficionados visitantes, en todos y cada uno de los diez encuentros de la undécima fecha liguera. Entre el viernes 30 y el lunes 2 de noviembre se disputarán los encuentros, con un plato fuerte en San Mamés una semana después de la disputa del gran Clásico del fútbol español.

El derbi vasco Athletic Club-Real Sociedad, correspondiente a la undécima jornada de Primera división, se disputará en San Mamés el próximo domingo 1 de noviembre a las 21.00 horas, según los horarios anunciados este sábado por LALIGA.

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La jornada arrancará el viernes con la disputa del Villarreal-Espanyol a las 21:00 horas en La Cerámica. Asimismo, el Barcelona recibirá al Alavés el sábado 31 de octubre a las 21.00, día que abrirá su programa a las 14.00 con el partido Levante-Atlético de Madrid. El Real Madrid visitará al Racíng el domingo a las 16:15.

El sábado 31 de octubre, además de los citados, se disputarán dos duelos más: el Rayo Vallecano-Celta a las 16.15 y el duelo de rivalidad andaluza entre el Real Betis y el Málaga, fijado en La Cartuja para las 18.30 horas.

Los partidos de domingo y lunes

Para el domingo 1 de noviembre quedarán otros cuatro encuentros: Se abrirá con un Getafe-Sevilla a las 14.00 horas en el que se espera otro desplazamiento numeroso del sevillismo; el Racing volverá a recibir al Real Madrid en el Sardinero a las 16.15 horas y todo acabará con dos derbis regionales. El valenciano entre el Elche y el Valencia, en el Martínez Valero a las 18.30, y el vasco en San Mamés para cerrar la jornada dominical.

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La jornada se cerrará el lunes 2 de noviembre con la disputa del Deportivo de A Coruña-Osasuna a las 21:00 horas.

Esta décima jornada liguera se jugará después de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, de la que están exentos los cuatro clubes que juegan la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad-, y será previa a una semana europea con partidos interesantísimos para los representantes españoles.