Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 18:11h.

Lamine Yamal cree que su edad puede perjudicarle

Lamine Yamal deja atrás a Mbappé en la carrera por el Balón de Oro gracias al efecto Wembley

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El debate sobre el Balón de Oro 2026 sigue en marcha tras el cierre de las votaciones con los candidatos reivindicando sus méritos entre los que destacan Lamine Yamal y Kylian Mbappé, los dos más activos a la hora de dar los motivos por los que deberían ganar. El español ha sido el último en opinar sobre el galardón señalando que muchos no le votarán pensando en que ya lo ganará... en algo que ya le sucedió al francés hace años y que habría provocado que no lo haya ganado aún.

En una entrevista para Guardian Sport, el jugador del Barça aportó esta visión sobre este criterio que podría perjudicarle: "Creo que, siendo totalmente sincero, hay una cosa que la gente no sé si va a cambiar pero creo que la gente piensa que, como Lamine tiene 19 años y Lamine es muy bueno, va a ganar en algún momento, Entonces, vamos a decir Mbappé, Fabián, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Piensan que siempre estaré ahí y que ya ganaré".

"Y yo creo que el nivel de Balón de Oro llevo teniéndolo ya más tiempo que este año sólo. Llevo teniéndolo mucho tiempo y todo el mundo lo sabe. La gente que sabe de fútbol lo sabe de lo que estoy hablando, sabe lo diferencial que soy. Pueden pensarlo pero yo tengo claro que no es así. Cuando tú eres el mejor equipo del mundo, ganas la Champions al momento. No quieres esperar a ganarla de aquí a 10 años porque a lo mejor de aquí a 10 años pasa otra cosa" reflexionó Lamine Yamal.

Lamine Yamal recuerda el ejemplo de Kylian Mbappé

Ahí, el catalán recordó cómo Kylian Mbappé vivió una situación similar en sus inicios, ganando el Mundial también con 19 años, y sin haber podido aún ganar el Balón de Oro: "Por ejemplo, Mbappé, que le pasó lo mismo cuando fue joven. Le decían que en algún momento ganará y, al final, hasta ahora, no tiene ninguno. Por eso creo que pasan esas cosas. También es algo que no puedo controlar, lo que puedo controlar es jugar e ir ganando y ganando y, al final, creo que habrá algún momento en el que no habrá discusión".

"Porque creo que si otro hubiera ganado el Mundial no habría discusión en eso. Pero no depende de mí, lo que depende de mí es jugar con el Barça este año, intentar ganar la Champions y todo lo que sea posible", finalizó Lamine.