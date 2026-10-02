Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 08:01h.

El técnico narra cómo vivió el proceso de compra fallido del club

El truco de Luis García Plaza para espiar a sus rivales en el Sevilla: "¡Pero qué dices!"

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Luis García Plaza asumió el difícil reto de salvar al Sevilla FC el pasado curso e incluso le llegaron a sobrar partidos. El técnico madrileño cumplió con su trabajo, y tras años de incertidumbre, el banquillo blanquirrojo parecía encontrar la ansiada estabilidad. No obstante, el proceso de venta elevó la incógnita sobre su futuro.

Este proceso no salió adelante, y con Luis García Plaza esperando en la ciudad por una resolución, el club acabó confirmando su continuidad, así como el aterrizaje de José Ignacio Navarro al frente la dirección deportiva. Eso sí, el madrileño confiesa que se guardó un 'as' bajo la manga en su contrato.

La "sencillísima" cláusula del contrato de Luis García Plaza

En su última entrevista concedida a El Partidazo de COPE, el entrenador del Sevilla FC echa la vista atrás para compartir una de sus cláusulas de rescisión. Conocedor del proceso de compra que se estaba cocinando en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, Luis García Plaza narra cómo vivió esa última semana del pasado curso: "No porque como estaba la posible compra, vamos, si no te habían comunicado nada es porque en teoría la gente que entraba no contaba contigo. Incluso me quedé una semana más cuando terminó LALIGA aquí al lado para ver si tenía que hacer mudanza o no".

Fue entonces cuando el técnico madrileño compartió los detalles de la cláusula que decidió establecer en su contrato: "Además, te digo una cosa. En mi contrato había una cláusula de salida muy sencilla, muy sencilla. Porque yo la quise así, ya me comentaron que podía haber una compra, y yo puse en mi contrato que no quería seguir si el nuevo que entrase no quería contar conmigo".

Por último, Luis García Plaza, con mucha naturalidad, explicó sus motivos: "Entonces, la rescisión era sencillísima porque así lo quise yo. Llevo muchos años en esto y no tienes que estar donde no te quieran por un contrato. Si hubiera entrado el grupo con Sergio Ramos a la cabeza, mi rescisión hubiera sido muy fácil para ellos, y además, lo busqué yo así porque estoy seguro de que hubieran salido otras cosas".