Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 07:12h.

El técnico blanquirrojo responde a su polémica imagen con la pértiga de TV

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El gran trabajo que está realizando Luis García Plaza en el Sevilla FC es innegable. Pese a comenzar con mal pie en el Carlos Tartiere, el técnico madrileño dio con la tecla a tiempo para salvar al equipo el pasado curso. Tras una auténtica revolución de la plantilla, este curso ha disparado el ritmo de puntuación del equipo blanquirrojo y se ha marchado al parón con muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego.

El equipo está con él, el club está muy satisfecho con su trabajo y el propio entrenador está echando raíces en el Sevilla. Luis García Plaza es un 'currela' con mucho fútbol a sus espaldas. El último ejemplo de ello, un truco que ha desvelado él mismo en El Partidazo de COPE.

El truco de Luis García Plaza para espiar a los rivales del Sevilla

El preparador sevillista fue cuestionado por su polémica imagen con la pértiga de la realización de LALIGA y no dudó en explicarlo: "Esa la quiero explicar porque el partido, siempre que soy local, entra en la segunda parte. Y entonces, no sé porqué en el último momento, el rival era el Valencia, dijo que no entraba y a mí no me lo comunicaron. Entonces, yo preparé una pizarra dos minutos antes y no me esperaba la pértiga, me la esperaba en la segunda parte. Ya me quitó todo lo que iba a decir, lo tuve que guardar y por eso. Pero todas las demás... ningún problema".

García Plaza fue más allá y compartió un secreto sobre el momento pértiga de sus rivales: "Es verdad que no actuamos igual, por mucho que digan. Yo tengo a una persona escuchando lo que dice el entrenador contrario para transmitírmelo a través del móvil". Una confesión que motivó la respuesta del entrevistador: "¡Pero qué dices!".

Eso sí, el entrenador del Sevilla aseguró que sus compañeros de profesión también realizan esta práctica: "Hombre, todos, ¿eh? Y todos los entrenadores, el que no lo diga es que miente. El que te esté diciendo lo contrario... está mintiendo. Es así".