Antonio Lappi explica 'su' Sevilla: "Lo primero, el mejor director deportivo"
"No vamos a inventar nada, nosotros vamos a estar entre los mejores"
Antonio Lappi reaparece: "Si me dan la oportunidad, no la voy a desaprovechar"
Ilusión, optimismo y ambición. Eso es lo que ha mostrado Antonio Lappi, conocido empresario sevillano y principal cara visible de la conocida Tercera Vía, en su última entrevista pública hablando sobre el Sevilla. En una extensa conversación, el protagonista no esconde sus cartas y deja claro que, ante todo, quiere "pensar en grande" con los del Sánchez-Pizjuán.
En una extensa charla en Compagio Podcast, Antonio Lappi desvela los pasos que ha ido dando hasta presentar una oferta "formal y por escrito" para adquirir el Sevilla y, cuestionado por sus decisiones en la entidad, no ha querido huir de nada.
Sin mencionar nombre alguno, Lappi ha señalado que lo primer que haría es elegir "al mejor director deportivo que crea". "No me quiero dejar llevar por el corazón, pero todos tenemos nuestra alineación o nuestro entrenador", decía antes de insistir en que "habrá que hacer un plan estratégico, pensando a lo grande, porque si pensamos solo en recortar, mal lo llevamos".
"Yo sé lo que tengo que hacer, sé con quién tengo que ir, con nombre y apellidos. Os sorprendería. Con gente de primer nivel, sevillistas, gente que conoce la cultura, que la viven, la procesan. Con una reputación intachable, con un currículum inmejorable. Si somos capaces de ese pequeño grupo de personas, seis o siete personas, reunir ese talento, sevillistas, algunos que podemos recuperar y traerlos desde fuera, bajo ese plan estratégico y, de alguna forma, darles las herramientas, claro que me ilusiona", añade.
Antonio Lappi intenta destacar que lo conseguido por el Sevilla fue por pensar en grande y recuerda que lo que ha llevado a la entidad a este delicado momento no es un único error ni un único nombre. "Aquí no hay un único culpable, sino una suma de errores, no sé si por inconsciencia o desconocimiento".
El 'modelo Lappi' en el Sevilla
Igualmente, Lappi señala que él no viene a construir un modelo porque "eso ya está hecho". "Llevo desde el 2018, mi modelo se ha ido adaptando. Sé lo que hay. Nosotros no vamos a inventar nada, nosotros vamos a estar entre los mejores, llevarnos el conocimiento de esos que hacen bien las cosas y, a partir de ahí, aplicarlo. El Sevilla me da hasta pena de lo mediocre que somos. Estamos en una empresa que está con el freno de mano, así no anda. El freno de mano, para coger una curva más rápido. Pienso que haríamos grandes cosas", comenta.
Igual no llego, pero me quedo cerca. Si pienso solo en mantenerme, me quedaría solo en Primera", sentencia dejando claro su ambición cuando piensa en 'su' Sevilla.