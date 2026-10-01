Pepe Jiménez Sevilla, 01 OCT 2026 - 14:40h.

Lappi cree que la venta se puede cerrar antes si se consigue "matemáticamente" la salvación

Antonio Lappí habría rechazado ser vicepresidente del Sevilla

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Antonio Lappi, empresario sevillano y principal cara visible de La Tercera Vía en la venta del Sevilla, ha atendido a los micrófonos de Compagio Podcast en una extensa entrevista en la que, entre otros muchos temas, ha hablado sobre la situación accionarial blanquirroja.

El conocido empresario, que hasta ahora había preferido estar en segundo plano y no había tenido demasiadas apariciones públicas, ha cambiado su postura y ha accedido a hablar sobre la situación del Sevilla en estos momentos.

"Esto empieza en 2018. Yo empiezo a reflexionar sobre las noticias que aparecían, los intereses de varias familias y en aquel momento empiezo a explorar la posibilidad de comprar varios paquetes que nos dieran notoriedad en el Consejo para ir escalando. Tuve tan mala suerte en 2019 que el fondo que nos iba a financiar, tuvieron un problema con la UEFA y se nos cayó la operación. Comenzamos otras vez la carrera y llegó el COVID. No dábamos una", comienza argumentando cuando le preguntan por el Sevilla.

Lappi continúa contando que retomó contactos en 2022 e incluso hizo "una oferta formal" a una persona de Chicago por el paquete de 777 Partners, pero "había una situación por la que no podían tomar decisiones".

Todo este recorrido le trae hasta la actualidad, donde él mismo confirma que "trasladé, por escrito, fui el primero, una oferta formal" que fue rechazada pero que, según la voz del protagonista, "cada vez se acerca más" a lo que está llegando.

La aparición de Goldman Sachs en el proceso

Para Antonio Lappi ahora la clave está en Goldman Sachs, "nuestro mayor acreedor", un actor que, para el empresario "no sé si debería estar llevando este proceso".

"Goldman Sachs tiene mucho poder, creo que igual pone sentido común, puede que donde no llegue ellos, no llegue nadie. Ellos van a filtrar, van a ir a esos perfiles a los que les encaja el Sevilla. Lo van a poner sobre la mesa de otros fondos, que logicamente querrá un retorno. Aquí no va a venir ningun hermanita de la caridad, que lo sepamos. Hablarán, negociarán y le dirán al Consejo el precio que han conseguido en el mercado", describe antes de recordar que él sigue vigente.

En este sentido, Lappi se posiciona como alternativa vigente e insiste en que "lo único que me separa de estar en la gestión del club es el precio que piden". "A mí me encantaría, yo no me rindo, creo que todo esto puede cambiar, las operaciones a veces cambian. El recorrido, el cansancio, el no encontrar... cuando un producto se achicharra entra en un proceso que no lo quiere nadie. Cuando entras ahí, has caído en un pozo".

Con todo ello, Lappi cree que "habrá noticias pronto" porque con Goldman Sachs "esto va a tener un final asegurado" y describe los pasos a seguir. "Habrá una reunión, elegirán o escogerán, porque no pueden decir que no a todo, porque Goldman está ahí ya. Abrirán un proceso y si ahí Antonio Lappi, Fede Quintero y su equipo tienen la oportunidad, joder, será ilusionante. ¿Que no podemos? Estaremos ahí para ayudar todo lo que podemos"

"Creo que habrá un periodo de una firma y hasta final de temporada no habrá cierre, a menos que matemáticamente se consiga la salvación y sí se podría adelantar", sentencia respecto a este asunto.