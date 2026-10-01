Sin Stassin, Fran González ni Rubén Vargas para el Trofeo Antonio Puerta: así formará García Plaza
Rubén Vargas y Kike Salas continúan ejercitándose con sus compañeros
Luis García Plaza: "No puedo garantizar que Rubén Vargas siga en enero; ni él, ni nadie"
El Sevilla completó este jueves su última sesión de entrenamiento previa a la disputa del Trofeo Antonio Puerta con Kike Salas asentándose en el grupo y Rubén Vargas, que se ejercitó de manera parcial durante la semana, subiendo, poco a poco, el ritmo. Luis García Plaza, que arriesgará lo mínimo en el Sánchez-Pizjuán, ya tiene prácticamente decidida su alineación.
Sin los internacionales y sin hombres como Lucas Stassin o Fran González, el Sevilla disputará la cita ante el Aston Villa con muchos jóvenes, un once poco reconocible y la única intención de recuperar algo de ritmo competitivo tras estas semanas de parón.
Para la cita, igualmente, parece prácticamente imposible que Rubén Vargas sea utilizado, mientras que las opciones de Kike Salas, aunque son pocas, superan a las del suizo. El que sí estará, como confirmó Luis García Plaza en su última entrevista, es Marcao, que "podría jugar algunos minutos para probarse".
El posible once de Luis García Plaza para el Sevilla - Aston Villa
Con todo ello, todo apunta a que Rafa Romero, de primeras, será el guardameta titular; en la zaga podrían aparecer menos habituales como José Ángel Carmona y Julio Díaz en bandas, además de Castrín y Mario Díaz en el eje, completando una defensa realmente joven.
Para el centro del campo, García Plaza tiene más hombres disponibles y aunque Manu Bueno parece tener el momento idóneo para sumar minutos, otros como Agoumé, Fofana, Guridi o incluso Peque Fernández, opositan a tener oportunidades.
Arriba, finalmente, Isaac Romero será el '9' y, junto a él, presuntamente podrían estar Alfon y Chidera Ejuke, jugadores que aún no han conseguido ser habituales en estas primeras semanas de competición.
A pesar de todo ello, es complicado acertar al 100% una alineación que no será oficial y que será aprovechada por el entrenador para rotar y repartir minutos como si de pretemporada se tratase.