Pepe Jiménez Sevilla, 30 SEP 2026 - 19:01h.

El técnico presume del rendimiento del gallego desde su llegada

Luis García Plaza no lo oculta con Lucién Agoumé: "Puede ser una buena venta"

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Si hay un jugador que ha crecido desde que Luis García Plaza llegó al Sevilla, ese es Andrés Castrín. El ex del Lugo, que fichó para el Sevilla Atlético, tuvo minutos con Matías Almeyda, pero acabó asentándose con el ex del Alavés, entrenador que ahora, a falta de unos meses para la finalización de su contrato, aprieta para seguir contando con él.

Porque son muchos meses los que se llevan hablando sobre la renovación de Andrés Castrín, pero de momento no hay anuncio ni firma prevista, algo que no descentra al entrenador... aunque le gustaría que se resolviese.

"Desde que llegué le dije que tenía que jugar, era mi sensación. Ojalá renueve, él puede marcar un tiempo aquí", decía el entrenador en Canal Sur antes de asegurar que "nosotros no hablamos de eso, hablamos de fútbol, del día a día".

Para García Plaza, eso sí, podría ser fundamental que Castrín siga, ya que sería señal de estabilidad en el club. "Ojalá renueve, si logramos asentar esas bases con centrales como Castrín-Kike, con gente que quiere estar en el club... ojalá renueve".

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El Sevilla, optimista con Castrín

Mientras tanto, en el club se muestran optimistas con su renovación y en cada llamada o pregunta, aseguran que se trabaja para llegar a un acuerdo con el zaguero.

Castrín fue una de las apuestas de la entidad para reforzar al Sevilla Atlético bajo las órdenes de Víctor Orta en la dirección deportiva y ahora, un par de años después, es uno de esos futbolistas prácticamente indiscutibles en el ideal de Luis García Plaza, entrenador que cree que su continuidad puede ser fundamental.