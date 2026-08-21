El Sevilla apuesta por Andrés Castrín

Pepe Jiménez Sevilla, 21 AGO 2026 - 10:27h.

El Sevilla niega la existencia de ofertas por el central... de momento

Oso y Andrés Castrín, con dorsal del primer equipo del Sevilla

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En el Sevilla no hay dudas con Andrés Castrín. Como hemos ido contando en las últimas semanas, en el Sánchez-Pizjuán tienen la seria intención de renovar el zaguero ex del Lugo y los últimos cantos de sirena aparecidos durante el mercado no cambian la idea: el gallego tiene sitio en los planes de Luis García Plaza.

Tras su notable crecimiento el pasado curso, en el Sevilla no hay dudas de que Andrés Castrín tiene sitio reservado en esta plantilla de reconstrucción liderada por Luis García Plaza. A pesar de aquel pequeño error en la Copa del Rey que, posiblemente, frenó su progresión, el ex del Lugo fue ganando protagonismo con el cambio de entrenador y su final de temporada -gol incluido ante el Espanyol- confirmó su sitio en el primer equipo.

Sin opción a rotar entre Sevilla y Sevilla Atlético, el zaguero contará con dorsal del primer equipo esta temporada y ya son varias las semanas las que lleva en conversaciones con la dirección deportiva blanquirroja -cambio de jefes incluido- para renovar su contrato.

La firma, sin embargo, no llega. Las partes aún tienen diferencias y, como es lógico, eso coloca su nombre como un gran atractivo en un mercado de fichajes que, eso sí, según cuentan a ElDesmarque desde Nervión, no ha presentado oferta formal alguna por él.

En este sentido, y tras los rumores que le relacionan con clubes como el Valencia, el Sevilla tiene claro que Castrín es un activo importante y solicitará un traspaso, algo que parece haber frenado el interés de aquellos que pensarían en cierta rebaja debido a su situación contractual.

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De aquí al cierre de mercado, como es sabido por todos, la situación podría cambiar, alguien podría volverse loco con alguna oferta inesperada o incluso las partes podrían entender que lo mejor es separar caminos ante una falta de acuerdo, pero por el momento, sin duda alguna, en el Sevilla apuestan por Castrín.