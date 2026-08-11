Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 17:37h.

El club avanza la renovación de los dos canteranos

Andrés Castrín, oferta sobre la mesa y galones del primer equipo

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El Sevilla FC ha lanzado este martes el dorsal de los jugadores para el debut liguero ante el Rayo Vallecano, y además del hecho de que Isaac Romero haya heredado el mítico dorsal ‘16’, llaman la atención que tanto Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ como Andrés Castrín ya tienen su dorsal del primer equipo.

El de Torrevieja portará el ‘19’, mientras que el de Lugo jugará con el número ‘5’. Son noticias importantes porque los dos están inmersos en un proceso de renovación de sus contratos. En el club son optimistas desde hace semanas con la continuidad de los canteranos, pero aún no es oficial.

Sin embargo, el hecho de que reciban el dorsal del primer equipo, condición que viene reflejada en la propuesta de renovación, deja entrever que las negociaciones están muy avanzadas. En el caso de Castrín, ElDesmarque avanzó la pasada semana que su continuidad parecía aclararse, al igual que la de Oso, a pesar de que la negociación con el hispanoargentino ha sido más dura e incluso estuvo muy vinculado al Olympiacos en el mes de julio.

Si bien es cierto que los dos jugadores ya suman 23 años, por lo que ya no pueden alternar el primer equipo con el filial. Según la normativa, los nacidos antes del 31 de diciembre de 2003 ya no podrán estar entre el primer equipo y el Sevilla Atlético, y estos dos futbolistas son de ese año.

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José Ignacio Navarro habló sobre sus situaciones en su última comparecencia pública, hace poco menos de un mes. "Oso tiene contrato en vigor. Lo único que cambia es que pasará a tener dorsal del primer equipo, como Andrés Castrín”, explicó.

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Además, Ejuke está relacionado aunque el club espera que salga, y sigue con el 21. Los nuevos también tienen número: Juan Iglesias (2), Julio Díaz (3), Robbie Ure (9), Sangante (12), Fran González (13) y Guridi (18). Ya serían 19 inscritos en el primer equipo a falta de nuevos fichajes.

Los dorsales confirmados del Sevilla

1– Odysseas.

2- Juan Iglesias

3- Julio Díaz

4- Kike Salas

5- A. Castrín

6- Agoumé

7- Alfon

9- Robbie Ure

10- Peque

11- Vargas

12- Sangante

13- Fran González

16- Isaac Romero

17- Suazo

18- Guridi

19- Oso

21- Ejuke

22- Carmona

23- Marcao.

26- Manuel Ángel

27- Nico Guillén

28- Manu Bueno

30- Miguel Sierra