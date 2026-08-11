La salida del técnico se ha producido "de mutuo acuerdo", según el club, tras discrepancias en la firma de su contrato

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Ya es oficial: Imanol Idiakez deja de ser entrenador de Cádiz CF. El club amarillo ha confirmado este martes por la tarde un bombazo que saltó a primera hora de la mañana, cuando apenas restan tres días para que empiece a rodar el balón en LaLiga Hypermotion y en un contexto tan sorprendente como inesperado.

Según ha explicado el club en su comunicado oficial, la salida de Idiakez se produce "de mutuo acuerdo" y "tras varias conversaciones mantenidas en los últimos días", según aseguran, "en un clima de absoluta cordialidad y respeto". En ese comunicado, la entidad ha querido tapar los rumores de un posible enfrentamiento con la dirección deportiva y asegura que la voluntad de separar sus caminos es "compartida".

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¿Por qué se va Imanol Idiakez del Cádiz CF?

Apenas unos minutos antes de que la salida de Idiakez fuera oficial, la Cadena Ser apuntaba a los motivos de esta ruptura entre las dos partes. Según apunta la emisora, uno de los puntos claves de su marcha está en que el técnico no quería firmar la ficha federativa para dirigir al equipo durante la temporada, ya que solicitó al club una revisión y ampliación de contrato.

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Imanol, que renovó automáticamente hasta 2027 tras conseguir la salvación pese a que sólo ganó uno de los seis partidos que dirigió, quería ampliar su vinculación hasta 2028. El Cádiz se ofreció a extender ese contrato, pero quería incluir una serie de cláusulas que facilitaran la salida del técnico en caso de que, por ejemplo, el equipo estuviera en puestos de descenso o no lograra los objetivos acordados. Idiakez, por contra, quería renovar sin ningún condicionante.

A partir de ahí, siempre según la Ser, Idiakez planteó al club o renovar sin condiciones o pactar una salida ahora, antes de arrancar la temporada. Y finalmente, las dos partes abogaron por esto último. El entrenador vasco, además, no habría llegado a firmar la ficha federativa, por lo que todavía tendría la oportunidad de dirigir a otro equipo de LaLiga Hypermotion durante la temporada que arrancará esta misma semana.